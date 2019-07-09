شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تعبر غانا بركلات الترجيح وتتأهل لدور الـ 8 في أمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تأهل منتخب تونس إلى دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في مصر بعد فوزه على نظيره الغاني 5 /4 بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1 / 1 الاثنين في مدينة الاسماعيلية في دور الستة عشر للبطولة.

وتقدّم منتخب تونس بهدف عن طريق طه ياسين الخنيسي مهاجم الترجي في الدقيقة 73 ولكن في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة سجل المدافع التونسي البديل رامي البدوي هدفا عكسيا بالخطأ في مرمى فريقه.

واحتكم الفريقان إلى الوقت الإضافي الذي لم يشهد أي جديد لتكون كلمة الفصل لركلات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت في النهاية لمنتخب تونس.