شكرا لقرائتكم خبر عن منع مجلس «أبوريدة» من خوض الانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علمت «المصرى اليوم» أن أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، نصح أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة المستقيل، برئاسة هانى أبوريدة بعدم الترشح فى أى انتخابات للجبلاية خلال المرحلة المقبلة لما تسببه أعضاء المجلس من تشويه لسمعة الكرة المصرية عقب الخروج المهين من دور الـ16 لبطولة أمم إفريقيا التى تقام على أرض مصر.

وفجر مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة مفاجأة من العيار الثقيل بعدم اعتماد تعديل بند الـ8 سنوات الذى وافقت عليه الجمعية العمومية فى جلستها الأخيرة خلال شهر فبراير الماضى، مؤكدا أن اتحاد الكرة لم يرسل تعديلات اللائحة إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» حتى يتم اعتمادها وهو ما يعنى عدم السماح لأكثر من نصف أعضاء المجلس بالترشح للانتخابات المقبلة. فيما تمسك اللواء ثروت سويلم، المدير التنفيذى للجبلاية، بتطبيق لائحة النظام الأساسى المعتمدة من جانب «فيفا» بتكليفه بإدارة شؤون الكرة المصرية لمدة 3 شهور لحين عقد أول جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.

ووفقا لمصدر مسؤول، رفض ذكراسمه، فإن هناك اتجاها لاستمرار ثروت سويلم فى إدارة شؤون الجبلاية لمدة عام باعتبار أن مدة المجلس المستقيل ستنتهى خلال شهر سبتمبر 2020 ومن ثم فمن الصعب أن يتم انتخاب مجلس لمدة 8 أشهر فقط ثم تتم إعادة انتخاب مجلس آخر بما يتماشى مع لوائح اللجنة الأوليمبية. ورشح «سويلم» عددا من الأسماء التى يحق له الاستعانة بها من داخل الاتحاد، على رأسهم عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات ومحمد الماشطة، عضو اللجنة القانونية، إلى جانب رغبة «سويلم» فى انضمام جمال علام، رئيس اتحاد الكرة السابق للاستفادة من خبرته فى الأمور المالية.