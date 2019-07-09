شكرا لقرائتكم خبر عن ساحل العاج تتخطى مالي وتواجه الجزائر في ربع نهائي «أمم أفريقيا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (القاهرة)

حقق منتخب ساحل العاج فوزاً ثميناً على نظيره منتخب مالي بهدف نظيف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم (الاثنين)، وذلك على ملعب «السويس الجديد»، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة حالياً في مصر.

ونجح نجم منتخب الأفيال «ويلفريد زاها» في تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 76 من زمن المباراة، ليقود منتخب ساحل العاج إلى دور الثمانية من بطولة أمم أفريقيا 2019، وبهذا الفوز سيواجه يوم الخميس القادم على ملعب «السويس الجديد» منتخب ساحل العاج نظيره الجزائري، الذي تخطى أمس (الأحد) منتخب غينيا بثلاثية.