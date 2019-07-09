شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيداً لـ«الخليج 365».. الأهلي يوقع مع الصربي أليكسيتش والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة)

أعلنت إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس أحمد بن بكر الصائغ، إنهاء إجراءات التعاقد مع لاعب الوسط الدولي الصربي دانييل أليكسيتش (28 عاماً).

وأوضحت إدارة النادي عبر «تويتر» اليوم (الاثنين) أنه تم التوقيع مع اللاعب بعقد يمتد لمدة (3) سنوات قادمة، قادماً من صفوف مالاتياسبور التركي، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي.

وكانت "الخليج 365" قد كشفت في وقت سابق اليوم أن إدارة نادي الأهلي باتت قريبة من الإعلان عن التوقيع مع لاعبين دوليين هما: لاعب منتخب صربيا ونادي مالاتيا سبور التركي دانييل الكيس (28 عاماً)، والبوسني ألفيس ساريتش (28 عاماً) قادماً من فريق سوون سامسونغ الكوري.