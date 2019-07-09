شكرا لقرائتكم تعرّف على أبرز قرارات اجتماع مجلس إدارة الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

اتخذ مجلس إدارة النادي الأهلى برئاسة محمود الخطيب عدة قرارات خلال اجتماعه مساء اليوم بمقر النادى بالجزيرة حيث ناقش العديد من الملفات خلال الاجتماع جاءت قرارات المجلس على النحو التالي:

•التصديق على محضر الجلسة العاشرة، واعتماد مجموعة من القرارات في الجلسة الحادية عشرة التي عقدت اليوم الاثنين.

•اعتماد قرار محمود الخطيب رئيس النادي والمفوض من قبل المجلس بإدارة ملف كرة القدم بشأن الموافقة على استئجار طائرة خاصة للفريق الأول لكرة القدم للسفر إلى إسبانيا لخوض معسكر الإعداد للمرحلة المقبلة، في إطار توفير كل سبل الدعم لفريق الكرة.

•اعتماد قرار الخطيب رئيس النادي بشأن تفويض المهندس خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة بالسفر إلى إنجلترا للتفاوض مع إدارة نادي هيدرسفيلد الإنجليزي لإنهاء صفقة تمديد إعارة رمضان صبحي لاعب الفريق الذي تم الإعلان عن استمراره بصفوف الفريق لمدة موسم جديد بعد إنهاء المفاوضات بنجاح مع إدارة النادي الإنجليزي، وبناءً على رغبة اللاعب الذي تمسك باستكمال رحلته مع النادي بحثًا عن تحقيق البطولات المحلية والإفريقية.

• اعتماد قرار الخطيب بشأن سفر أمير توفيق مدير إدارة التسويق والتعاقدات إلى الجزائر لإنهاء صفقة اللاعب المالي اليو ديانج لاعب المنتخب المالي الأوليمبي ونادي مولودية الجزائر.

• الانتهاء من إجراءات تسلم أجهزة الاستشفاء التي تم التعاقد على شرائها، والخاصة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي؛ لتجهيز اللاعبين، وإتمام عمليات الاستشفاء على أعلى مستوى تقني يطبق في أكبر الأندية العالمية، على أن يتم الشروع في تركيب هذه الأجهزة بالنادي خلال الأيام القليلة المقبلة، كذلك الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بـالجيم الجديد وغرف خلع ملابس الفريق الأول الجديدة بملعب التتش بمقر الجزيرة .

•اعتماد اللائحة المالية لقطاع الناشئين واعتماد تشكيل إدارة اكتشاف المواهب برئاسة الكابتن محمود صالح، واستحداث حوافز جديدة للمدربين واللاعبين، وذلك بناءً على القرارات الخاصة بلجنة التخطيط لكرة القدم التي تفضّل الكابتن محمود الخطيب بعرضها اليوم على مجلس الإدارة في اجتماعه وتم التصديق عليها.

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•اعتماد طلب مدير أكاديمية كرة القدم بالموافقة على اشتراك أبناء أعضاء فرع الشيخ زايد والتجمع الخامس بفرع الأكاديمية في فرع مدينة نصر والحصول على كافة الامتيازات الخاصة بهذا الملف.

•اعتماد إنشاء فرع لأكاديمية النادي الأهلي في أبو كبير بمحافظة الشرقية.

•اعتماد عقد السويدي أولا ليندجرين ومساعده روبرت مخطط الأحمال البدني لقيادة الفريق الأول لكرة اليد بالنادي في الموسم القادم، وذلك في إطار خطة مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب للنهوض بجميع الفرق الرياضية لاستكمال رحلة البطولات والإنجازات التي تليق بآمال وطموحات جماهير الأهلي على كافة المستويات .

•توفير برنامج تحليل إحصائي لكرة السلة والموافقة على إقامة مباراة اعتزال اللاعب طارق الغنام لاعب الفريق الأول لكرة السلة بالنادي، والموافقة على إعارة نيرمين إبراهيم لاعبة الفريق الاول لكرة الطائرة سيدات إلى نادي سبورتنج للموسم 2019-2020، والموافقة على تعيين طبيب بالجهاز الفني لفريق كرة السلة رجال.

•اعتماد قرار تعيين اللواء خالد بدوي مديرًا للأمن بفرع الشيخ زايد، وأيضا اعتماد تعيين خالد سرور مديرًا لمجمع حمام السباحة بمقر النادي بالجزيرة، وذلك في إطار استكمال الهيكلة التنفيذية للنادي.

•اعتماد لجنة البت الخاصة بتطوير الموقع الإلكتروني للنادي، بعد التعاقد مع واحدة من أكبر الشركات العالمية في هذا المجال، وذلك بناء على توصية محمد الصبان مسستشار مجلس إدارة النادي لشئون لتكنولوجيا المعلومات.

•الموافقة على إبرام بروتوكول تعاون مع منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة انطلاقًا من الدور المجتمعي والخدمي للنادي الأهلي في قضايا الأطفال والأيتام، على أن يعقد مؤتمر صحفي لكشف التفاصيل الكاملة الخاصة بهذا البروتوكول يوم 22 يوليو بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.