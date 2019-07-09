شكرا لقرائتكم كوت ديفوار تنهي مغامرة مالي.. وتتأهل لملاقاة الجزائر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تأهل منتخب كوت ديفوار إلى دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في مصر بعد فوزه على نظيره المالي بهدف دون رد يوم الاثنين في مدينة السويس في دور الستة عشر للبطولة.

ويدين منتخب كوت ديفوار بالفضل في هذا الفوز لويلفريد زاها مهاجم كريستال بالاس الإنجليزي، الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 76. ويلتقي المنتخب الإيفواري في دور الثمانية مع نظيره الجزائري يوم الخميس المقبل بعدما تأهل إلى دور الثمانية بفوزه على غينيا 3 -صفر يوم الأحد في دور الستة عشر.

Advertisements

وسيطر منتخب مالي بشكل كامل على مجريات اللعب في الشوط الأول ولاحت للفريق الكثير من الفرص التي كانت كفيلة لحسم الفوز لكن لاعبو الفريق لم ينجحوا في استغلالها، في الوقت الذي تراجع فيه أداء الفريق تماما في الشوط الثاني مما سمح لكوت ديفوار ببسط سيطرتها على المباراة وخطف الفوز.

وتأهل منتخب مالي إلى الدور الثاني في البطولة الحالية بجدارة حيث تصدر مجموعته في الدور الأول برصيد سبع نقاط من الفوز على أنجولا وموريتانيا والتعادل مع تونس.

وفي المقابل، حل منتخب كوت ديفوار في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة برصيد ست نقاط من انتصارين على جنوب أفريقيا وناميبيا والهزيمة أمام المغرب.