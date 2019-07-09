انتخابات اتحاد الكرة المصري مهددة بالإلغاء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: إبراهيم ربيع

في مفاجأة جديدة، باتت انتخابات اتحاد الكرة المصري المقرر إقامتها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، لاختيار مجلس إدارة جديد للجبلاية، بعد استقالة هاني أبوريدة، مهددة بالإلغاء، لاسيما أن اللائحة تنص على أن تكون مدة المجلس الجديد 8 شهور فقط، لاستكمال دورة المجلس المستقيل، ما يعني أن المجلس الجديد سيكون عمره 8 شهور فقط، قبل الدعوة لانتخابات جديدة لاختيار مجلس آخر لمدة 4 سنوات.

وتقدم أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة، باستقالة جماعية مؤخراً إلى ثروت سويلم المدير التنفيذي للجبلاية.وقال أبوريدة إن قرار الاستقالة يأتي كالتزام أدبي رغم أن اتحاد كرة القدم لم يقصر في شيء تجاه المنتخب الوطني، وقدم له كل الدعم المادي والمعنوي على الوجه الأكمل، وعن مصير الجهاز الفني والإداري للفريق أكد أنه مقال بالكامل بعد أن خيب آمال جماهير الكرة المصرية والمسؤولين عنها، رغم تلبية كافة مطالبه.

كما أكد أبوريدة أنه من واقع المسؤولية الوطنية، فإنه مستمر في رئاسة اللجنة المنظمة للبطولة حتى نهايتها، لأن النجاح في التنظيم كان من البداية هدفاً نسعى جميعاً لتحقيقه.

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في هذا الصدد، كشف مصدر قانوني باتحاد الكرة، أن المجلس الجديد في حالة انتخابه ستكون مدته 8 شهور فقط على أن تتم الدعوة لانتخابات جديدة بعد هذه الفترة لانتخاب مجلس جديد لمدة 4 سنوات، مضيفاً أنه وفقاً للائحة الجبلاية لا يوجد ما يمنع أي عضو في المجلس المستقيل من الترشح مجدداً في المجلس الجديد، لاسيما أن الاستقالة ليست لها علاقة بحسن السيرة أو السمعة، وبالتالي يحق لأي عضو خوض الانتخابات الجديدة والتواجد في المجلس القادم بشكل طبيعي.

وأوضح المصدر أنه وفقاً للائحة الجبلاية أيضاً فإنه لا يحق لوزير الرياضة تعيين لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد، ولكن يقوم المدير التنفيذي للجبلاية بتولي مسؤولية إدارة اتحاد الكرة لمدة 3 أشهر، يتم خلالها الدعوة لإجراء انتخابات لاختيار مجلس جديد يتولى المسؤولية، مضيفاً أنه يحق لثروت سويلم اختيار لجنة خماسية لتسيير الأعمال حتى موعد الانتخابات.

في هذا الصدد، بدأ عدد من أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة في التواصل مع ثروت سويلم من أجل الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لتعديل اللائحة قبل إجراء الانتخابات المقبلة.

في شأن مختلف، كشف مصدر باتحاد الكرة، عن أن عقد خافيير أجيري مدرب المنتخب الذي تمت إقالته مؤخراً، يتضمن بنداً يعفي الجبلاية من سداد قيمة الشرط الجزائي، وقال المصدر إن العقد يتضمن بنداً بعدم أحقية «الخواجة» في الحصول على الشرط الجزائي، في حالة رحيله قبل عام من تاريخ توقيع العقود، علماً أن العقود تم توقيعها يوم 2 أغسطس/‏آب 2018، ما يعني عدم أحقيته في الشرط الجزائي البالغ 240 ألف دولار.