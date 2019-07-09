الوحدة يلتقي (في في فينلو)

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواجه فريق الوحدة، (في في فينلو) الهولندي في الخامسة من مساء اليوم، في ثالث مبارياته الودية بمعسكره الخارجي الذي يقيمه في مدينة جيلز الهولندية، ومن المتوقع أن يشرك الهولندي موريس شتاين المدير الفني للفريق جميع اللاعبين في قائمة المعسكر بغرض تجهيزهم، بينما يختتم مبارياته الودية يوم 19 يوليو الجاري مع أحد الفرق المحلية الهولندية التي لم يحدد طرفها بعد، قبل العودة إلى العاصمة أبوظبي في اليوم التالي.