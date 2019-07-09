شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس أبوظبي الرياضي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة مجلس أبوظبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان. ونص القرار على عضوية كل من: الدكتور يوسف الشيبة خميس الشرياني، ومحمد حمد جابر الهاملي، ومحمد ثاني مرشد الرميثي، والدكتور عارف سلطان الحمادي، وعبد الله عبد العالي عبد الله الحميدان، ومحمد إبراهيم محمود المحمود، وسويدان راشد الظاهري.

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