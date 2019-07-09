حتا يعزز صفوفه بيوسف سعيد وجاسم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

عزز حتا الصاعد إلى دوري الخليج العربي صفوفه باستعارة يوسف سعيد من الشارقة وسعيد جاسم من شباب الأهلي، وهما من اللاعبين الشباب المميزين حيث سبق أن استدعيا إلى صفوف المنتخبات الوطنية المختلفة ولكنهما لم يجدا فرصتهما في فريقيهما.

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وكان حتا أطلق استعداداته للموسم الجديد بالفحوص الطبية، وهو دعم صفوفه بأكثر من لاعب مواطن ومقيم، إضافة إلى البرتغالي ريكاردو فالينتي، والمدافع البرازيلي كلايتون سانتوس.

ويقيم حتا معسكره الخارجي في صربيا، الذي ينطلق 11 يوليو/ تموز الحالي ويستمر حتى 2 أغسطس /آب المقبل، ويخوض خلاله عدة مباريات ودية.

ويقود حتا في الموسم 2019-2020 المدرب اليوناني كونتيس الذي يحل بديلاً للمدرب المؤقت وليد عبيد.