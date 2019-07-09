«فيكتوري 44» سادساً في جائزة فرنسا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنهي فريق الفيكتوري تيم مشاركته في جائزة فرنسا الكبرى للزوارق السريعة -فورمولا1- الجولة الثالثة من بطولة العالم 2019 والتي استضافتها مدينة إيفيان على ضفاف بحيرة ليمان -جينفا بمشاركة 19 زورقاً.

وحصل زورق فيكتوري 44 بقيادة المتسابق الإيطالي اليكس كاريلا على المركز السادس في الترتيب العام للسباق بعدما تقدم من المركز التاسع عند الانطلاقة لينهي المنافسة في الترتيب السادس ليحصد أول 5 نقاط في رصيده بالبطولة وضعته في المركز السابع للترتيب العام لبطولة العالم.

وكان الفوز في جولة فرنسا من نصيب السويدي جوناس أندرسون قائد زورق امارافاتي 14 في السباق الرئيسي بينما احتل نجما فريق أبوظبي متصدر الترتيب العام حالياً برصيد 35 نقطة الأمريكي شون تورنتي قائد زورق «أبوظبي 1» المركز الثاني ونال ثاني القمزي قائد زورق «أبوظبي 2» المركز الثالث.

وحرص وفد مؤسسة الفيكتوري تيم إلى أيفيان والذي ضم كلا من محمد مبارك المطيوعي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم وعلي خليفة علي القيزي عضو مجلس الإدارة على تقديم التهنئة إلى وفد فريق أبوظبي برئاسة سالم الرميثي المدير العام لنادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية على النتائج الرائعة التي حققها فريق أبوظبي متصدر الترتيب العام حالياً.