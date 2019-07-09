الإدارة الشرقاوية تناقش تحضيرات «الملك» للموسم الجديد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في إطار حرص اللواء سالم عبيد الحصان الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، على الاطّلاع على تحضيرات جميع الإدارات التابعة للنادي للموسم الجديد 2019-2020، والوقوف على استعدادات جميع الفرق الرياضية للاستحقاقات المقبلة، التقى رئيس مجلس الإدارة، مع محسن مصبح عضو مجلس إدارة نادي الشارقة رئيس شركة كرة القدم بالنادي، وقدم مصبح شرحاً وافياً لجميع التفاصيل المتعلقة بعمل اللجان التابعة للشركة خلال الفترة الماضية، وهي اللجنة الفنية ولجنة الاحتراف والتعاقدات واللجنة المالية، حيث رفع رؤساء هذه اللجان توصيات ورؤى فنية لرئيس الشركة حول أداء واستعدادات شركة كرة القدم للاستحقاقات المقبلة، وبدوره عرض مصبح آخر المستجدات في ملف سير تحضيرات شركة كرة القدم للموسم الجديد على رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة.

وحضر اللقاء محمد جمعة بن هندي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، وناصر سعيد بن عفصان، عضو مجلس الإدارة المدير المالي للنادي، وعبيد سعيد الشامسي عضو مجلس إدارة نادي الشارقة رئيس المكتب القانوني رئيس لجنة الاحتراف والتعاقدات بشركة كرة القدم، والدكتور جمال صالح رئيس اللجنة الفنية، وعبد العزيز العنبري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

واستعرض الحضور تصورات اللجنة الفنية المقدمة من الدكتور جمال صالح رئيس اللجنة وعبد العزيز العنبري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، والتي شملت تقييماً للجوانب الفنية واحتياجات الفريق الأول خلال الموسم المقبل، كما تم مناقشة مخرجات عمل لجنة الاحتراف والتعاقدات وما وصلت إليه من نتائج تخص المفاوضات والصفقات الجارية لتدعيم صفوف الفريق الأول بالنادي.

وأعرب اللواء سالم الشامسي عن رضاه عن مردود العمل المبذول في شركة كرة القدم منذ الموسم الماضي، والذي أثمر عن تحقيق النادي للإنجاز الرياضي الأبرز في إمارة الشارقة بالحصول على درع دوري الخليج العربي للمرة الأولى في عصر الاحتراف والسادسة في تاريخ النادي.

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وقدم رئيس مجلس الإدارة الشكر إلى محسن مصبح رئيس شركة كرة القدم، على نجاحه في قيادة منظومة العمل داخل الشركة، وشكر كذلك أعضاء مجلس إدارة الشركة وجميع العاملين على تعاونهم البناء من أجل تحقيق رؤية النادي الاستراتيجية و تطوير الأداء باستمرار.

وفي السياق نفسه، وجه محسن مصبح الشكر والتقدير إلى سالم الشامسي وإلى الإدارة العليا للنادي على ما يقدمونه من دعم لشركة كرة القدم، وقال: نعمل في نادي الشارقة بروح الفريق الواحد، وهدفنا جميعاً هو تحقيق رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، لنادي الشارقة، والتي أثمرت عن نجاحٍ منقطع النظير بالارتقاء بمستوى الفرق الرياضية.

كما أكد رئيس شركة كرة القدم ثقته في الجهازين الفني والإداري للفريق وفي كتيبة اللاعبين المميزين بالنادي والذين أسعدوا جماهير الملك بتألقهم الموسم الماضي، واكتسبوا خبرات في كيفية التعامل مع ضغوط المنافسة.

وأوضح: «منحنا الحرية الكاملة للمدير الفني عبد العزيز العنبري في اختيار العناصر حسب رؤيته الفنية واحتياجاته التي تتناسب مع طريقة وأسلوب عمله مع الفريق، وتقوم لجنة الاحتراف والتعاقدات بعملية التفاوض ومراجعة العقود، وكذلك اللجنة المالية تقوم بدورها، في تناغم وتنسيق بين الجميع للتأصيل للعمل المؤسسي بالشركة».

وأشاد محسن مصبح، بدور عبيد سعيد الشامسي، رئيس لجنة الاحتراف والتعاقدات، لما يمتلكه من خبرة وكفاءة معروفة في المجال الإداري لكرة القدم، وكذلك بأداء أعضاء اللجنة التي تضم بجوار عبيد الشامسي كل من محمد سعيد بوزنجال، نائب رئيس الشركة مشرف الفريق الأول لكرة القدم، وإبراهيم صالح المدير المالي لشركة الكرة، وأحمد مبارك مدير الاحتراف في الشركة.