الصحف البرازيلية: هيمنة القرن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفت الصحافة البرازيلية بتتويج منتخبها بلقب كوبا أمريكا، حيث كان العنوان الأبرز «عودة البطل»، في إشارة لتحقيق هذا الإنجاز بعد غياب 12 عاماً.

وعنونت جريدتا (جلوبو سبورتي) و(لانسي) الرياضيتان «لقد عاد البطل!»، وهو الهتاف الذي رددته ألسنة آلاف الجماهير، التي احتشدت في مدرجات (ماراكانا).

بينما أكدت جريدة (فولاها دي ساومباولو) أن هذا التتويج «يؤكد الهيمنة البرازيلية على القارة خلال هذا القرن»، وذلك بعد حصد اللقب التاسع في البطولة، بفضل ثلاثية إيفرتون وجابرييل جيسوس وريتشارليسون.

ومن جانبها، ذكرت جريدة (أو جلوبو) أن هذا اللقب هو الأول للمدرب تيتي، على مقعد المدير الفني للبرازيل، وأنه يعتبر بمثابة «تعويض» عن «صدمة الحقيقة» بتوديع مونديال روسيا الصيف الماضي، على يد بلجيكا في ربع النهائي.