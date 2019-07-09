«فيكتوري 3» يحتفظ بصدارة بطولة العالم لزوارق الفئة الأولى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفظ زورق فيكتوري تيم 3 بقيادة الثنائي العالمي سالم علي العديدي وعيسى آل علي بصدارة الترتيب العام لبطولة العالم للزوارق السريعة -الفئة الأولى- بعد ختام مراحل جائزة ساراسوتا الكبرى 2019 يوم أمس الأول.

وعاني زورق «فيكتوري 3» من الحظ كثيراً بعد توقفه في اللفة الأخيرة من السباق الطويل والذي شهد 11 دورة كاملة في الكورس الكبير لتعرض الزورق للانقلاب بسبب ارتفاع الموج الكبير في خليج المكسيك وشاطئ ليدو حيث هبت على شواطئ فلوريدا أجواء متقلبة شهدت سقوط الأمطار وارتفاع الموج.

وقدم الزورق الأزرق واحدة من أجل الملاحم في المشاركة الحالية حيث تصدر منذ رفع العلم الأخضر حتى آخر لفة متفوقاً على الزورق الأمريكي مس جيكو 113 بقيادة الثنائي العالمي البريطاني ستيف كرتيس بطل العالم 8 مرات وزميله جيمس شبيارد حيث تعرض الأخير أيضاً للانقلاب قبل زورق «فيكتوري 3» بثوانٍ ولنفس السبب.

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وأثبت الثنائي العديدي وآل علي أنهما على قدر التحدي في المحفل الصعب والذي جمع 5 زوارق من بينها إلى جانب فيكتوري 3 ومس غيكو 113 الزورق الأسترالي - الإيطالي أوف شور 222 بقيادة الأسترالي دارين نيكلسون والإيطالي جيوفاني كاربيتلا والزورق لوكاس اويل 77 بقيادة جي جونسون ونجيل هووك وزورق تويستيد ميتال 30 بقيادة بريت فورشمان وبيلي جليك.

واستطاع أعضاء «فيكتوري 3» التحليق بالقمة مبكراً والاستمرار طوال مراحل السباق متمسكين بالمقدمة رغم الملاحقة من قبل الزورق الأمريكي الذي يحمل اللون الأصفر والذي يعتبر أسطورة السباقات البحرية في أمريكا لكن إصرار العديدي وال علي منع حلم الأمريكان أن يتحقق حيث واجها حظاً عاثراً وهما في قمة التحدي عند آخر منعطف قبل رفع العلم الشطرنجي ليتعرض الزورق الأمريكي للانقلاب ثم يحدث نفس الشيء للفيكتوري بعده بثوان ويخرج الطاقمان سالمين ويكمل الزورقان «أوف شور 222» و«لوكاس 77» وينالان المركزين الأول والثاني وتمنح اللجنة المنظمة فيكتوري المركز الثالث. ومنحت نتائج جائزة ساراسوتا الكبرى للزوارق السريعة -الجولة الثالثة من بطولة العالم - الفئة الأولى - زورق «فيكتوري 3» بقيادة الثنائي سالم العديدي وعيسى آل علي الفرصة للاستمرار في صدارة الترتيب العام منفردا برصيد 278 نقطة بعدما أضاف الفريق 82 نقطة جديدة إلى رصيده.

من جانبه، قال حريز المر محمد بن حريز رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم أن سباقات الزوارق السريعة في كل مكان تشهد الكثير من الأحداث بسبب التنافس الشديد والرغبة في تقديم الأفضل من جميع المتسابقين، مشيراً إلى أن حدة التنافس ظهر جلياً في الفئة الأولى والتي حملت إثارة متناهية في وجود 5 زوارق تحمل تميزاً في وجود عناصر خبرة ومتمرسة الأمر الذي يجعل جودة الكمية تحقق درجات الإثارة وتثير الانتباه. وأضاف حريز المر محمد بن حريز أن ما حدث في سباق جائزة ساراسوتا حيث تعرض زوقنا «فيكتوري 3» ومعه الزورق الأمريكي مس جيكو للانقلاب قبل الوصول إلى خط النهاية يؤكد أن البطولة تعتبر الأقوى والأفضل فضلاً عن أن التنافس لم يقتصر على الزورقين فقط بل كل الزوارق الخمسة كانت محط الأنظار والحمد لله خرج طاقم الزورقين سالماً ما يؤشر إلى الإجراءات السليمة المتبعة في أمن وسلامة المشاركين وكذلك احتياطات السلامة المتوفرة في زوارقنا.