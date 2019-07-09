انطلاق فعاليات النشاط الصيفي بنادي الثقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد نادي الثقة للمعاقين إقبالاً كبيراً من المشاركين من أعضاء النادي من ذوي الإعاقة وإخوانهم من غير المعاقين على برامج النشاط الصيفي، والذي يقام برعاية مجلس الشارقة الرياضي تحت شعار «عطلتنا غير»، ويشمل أنشطة ثقافية ورياضية واجتماعية، ويستمر حتى 7 أغسطس/آب القادم.

ويتضمن النشاط الصيفي لهذا العام برامج رياضية؛ منها: منافسات كرة القدم وتنس الطاولة وكرة السلة والريشة الطائرة، كما تشتمل الأنشطة الصيفية على منافسات البلياردو والبيبي فوت والبلاي ستيشن والسباحة، كما يشمل النشاط برامج ثقافية واجتماعية متنوعة؛ تتمثل بالمحاضرات الثقافية وأنشطة الرسم الحر وبرنامج الإرشاد المهني للأشخاص من ذوي الإعاقة والأشغال اليدوية، وحفظ وتلاوة القرآن الكريم، إضافة إلى الرحلات الترفيهية والعلمية بالأماكن السياحية والأثرية بالشارقة.

وأكد الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس مجلس لإدارة نادي الثقة للمعاقين، أن الأنشطة التي ينظمها النادي بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي تأتي انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، بالمحافظة على الشباب ورعاية النشء؛ لشغل أوقاتهم بما هو مفيد، ويبعدهم عن مخاطر الفراغ وغرس روح العمل الجماعي، وتنمية مهاراتهم الفكرية والرياضية، مؤكداً أن إدارة النادي حرصت على أن يكون النشاط الصيفي هذا العام ليس مجرد أنشطة لقضاء وقت الفراغ؛ ولكنها أنشطة هادفة تصقل شخصية الأعضاء، وتكسبهم المهارات، وتشبع حاجات الأعضاء العقلية والجسدية والاجتماعية بطريقة تربوية تسهم في بناء الشخصية الإيجابية القادرة على تحمل المسؤولية.

ومن جانبه، أكد أحمد سالم حمد المظلوم المدير التنفيذي لنادي الثقة، أن إدارة النادي تعمل على تطوير الأنشطة باستمرار، خاصة الثقافية والرياضية إلى جانب الرحلات العلمية والألعاب الترفيهية؛ ولذا حرصت إدارة النشاط على اختيار أفضل المدربين؛ لإكساب أبنائنا الطلاب هذه المهارات التربوية والرياضية، التي تعزز بناء وصقل مواهبهم إلى جانب غرس قيم وعادات مجتمعنا في نفوس الطلاب.