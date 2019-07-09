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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حلق الإسباني جون راهم إلى قمة ترتيب «السباق إلى دبي» بعد تحقيقه لقبه الثالث في سلسلة روليكس مع فوزه ببطولة دبي الحرة الأيرلندية المفتوحة في نادي لاهينش للجولف.
حجز راهم مكانه في بطولة جولة موانئ دبي العالمية والتي تقام على ملاعب عقارات جميرا للجولف في نوفمبر المقبل، بعد انتقاله من المركز 15 إلى المركز الأول.وقال كولم ماكلوغلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس إدارة سوق دبي الحرة: «كانت تلك نسخة رائعة أخرى من بطولة سوق دبي الحرة إيرلندا المفتوحة، وجون راهم هو الفائز الجدير باللقب».
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