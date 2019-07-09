شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس يقدم شايفر للإعلام غداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي بني ياس أنه سيقدم الألماني وينفريد شايفر المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في مؤتمر صحفي سيعقد في الساعة الرابعة من مساء غد الأربعاء بمقر المؤتمرات في بوابة الشرق مول بالعاصمة أبوظبي، بحضور الدكتور سالم جريب الحارثي رئيس شركة كرة القدم بالنادي وأعضاء مجلس إدارة الشركة، وسيتم في المؤتمر الإعلان عن مدة العقد والتي من المتوقع أن تكون لموسم واحد قابل للتجديد.

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