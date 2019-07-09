شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق البطولة الفردية للشطرنج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت أمس الأول منافسات بطولة الإمارات الفردية للمراحل السنية للشطرنج التي ينظمها اتحاد اللعبة بقاعة نادي دبي للشطرنج والثقافة بمشاركة 270 لاعباً ولاعبة. حضر مراسم تدشين المنافسات خالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة والدكتور سرحان المعيني رئيس الاتحاد وحسين خلفان الشامسي أمين عام الاتحادين العربي والإماراتي للشطرنج وفوزية عباس رئيس الجهاز الفني بالاتحاد وعدد من الشخصيات وممثلي الأندية والجاليات.

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