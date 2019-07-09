حراس مرمى الإمارات يقضون فترة معايشة في صربيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوفد نادي الإمارات كل من إبراهيم ياسر الشامسي وأحمد عيسى الدبل وعلي عيسى العلي حراس مرمى فرق 14 و16 و17 سنة، إلى صربيا لقضاء معسكر خارجي، ضمن فترة المعايشة التي تمتد خلال الفترة ما بين 7 إلى 17 يوليو الجاري، بمشاركة حراس من أندية العين وبني ياس وتحت إشراف وتدريب الخبير والمدرب الوطني زكريا أحمد، والمحاضر في الاتحاد الآسيوي.

وقال محمد إسماعيل العوضي رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم بالنادي إن فترة معسكر الحراس تأتي كخطوة بهدف تطوير أدائهم كونهم من الموهوبين الذين يتمتعون بحس فني عال في حراسة المرمى. ووصف زكريا أحمد الأجواء التي تسود المعسكر المُقام، والذي يجمع 10 حراس مرمى بالمثالية واعتبر أنها تحفز على التطور وتحقيق الاستفادة المرجوة من إقامة هذا البرنامج، وهي التجربة الثانية له بعد النجاح الكبير الذي تحقق خلال العام الماضي.

وقال: «ستتم الاستعانة خلال المعسكر بمدربي منتخب صربيا للشباب وسيخضع الحراس إلى تدريبات في مركز الاتحاد الصربي لكرة القدم كما سيخوضون تجربة التدريب مع حراس الفرق الصربية لزيادة الخبرة والاحتكاك مع المستويات المختلفة».