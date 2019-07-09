200 مشارك يدشنون صيف «دبي لأصحاب الهمم»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت أمس الأول الأحد بمشاركة أكثر من 200 من أصحاب الهمم من الجنسين فعاليات «النشاط الصيفي» الذي ينظمه نادي دبي لأصحاب الهمم سنوياً، ويتواصل لمدة 4 أسابيع حتى الأول من أغسطس، ويعد النشاط الأبرز الذي يسعى لدعم وتطوير مواهب الأطفال المشاركين خلال فترة العطلة الصيفية من خلال البرامج المتنوعة.

ويتواصل الإقبال على التسجيل في الفعاليات التي تقام يومياً خلال أيام الأسبوع في مقر نادي دبي لأصحاب الهمم، وخُصص 26 برنامجاً متنوعاً بعد التواصل مع المشاركين أنفسهم والحصول على آرائهم حول البرامج التي يسعون لتنمية موهبتهم فيها والاستفادة منها في حياتهم العلمية والعملية على المدى الطويل.

ويشهد الأسبوع الأول للنشاط الصيفي إقامة فعاليات لمختلف فئات الإعاقة للبنين والبنات، وهي الذهني البسيط والمتوسط والشديد والحركية والسمعية والبصرية وفئة التوحد، وتشمل كلاً من: ورشة النجارة، تشكيل الفخار، التصوير الضوئي، ورشة المهندس البارع، دورة السباحة، دورة الزراعة دورة الرسم على السيراميك، دورة كيف ابدأ مشروعي، دورة صياغة المجوهرات، ورشة فن الديكوباج، دورة مهارات حياتية، ودورة الرسم، كما ستُقام رحلات ترفيهية أسبوعياً، حيث ستُنظم هذا الأسبوع رحلة عرض الدلافين للبنين، ورحلة لحضور السينما للفتيات لإدخال الفرحة والسرور إليهن، فيما يقام كل يوم خميس فعاليات تنافسية ترفيهية في الصالة الرياضية الرئيسية.

وعقدت اللجنة المنظمة للنشاط الصيفي برئاسة فوزية البلوشي، اجتماعاً تعريفياً لفرق العمل والمتطوعين المشاركين للوقوف على كافة الترتيبات اللازمة لدعم مشاركة أبنائنا من أصحاب الهمم، وقالت: «جرى تقسيم المشاركين إلى 14 فريقاً من أجل مراعاة جميع الفئات المشاركة وتخصيص الدورات وورش العمل التي تعود بالفائدة عليهم، كما أشركنا هذا العام عدداً من الرياضيين من أصحاب الهمم للمساهمة في إدارة الحدث من خلال قيادتهم بأنفسهم عدداً من هذه الفرق والإشراف عليها مع بقية أعضاء فرق العمل، ومنهم اللاعبان جمال البدواوي، وصالح محمد علي، وذلك لتعزيز عملية التمكين لديهم وغرس الثقة بقدراتهم».