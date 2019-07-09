شكرا لقرائتكم خبر عن ذهبيو النصر في ورطة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي
أكدت اللجنة العامة لانتخابات الأندية السعودية أن انعقاد الجمعية العمومية والاقتراع لتعيين رئيس ومجلس إدارة نادي النصر ستعقد في موعدها يوم بعد غد الخميس، مبينة أنه بحال لم يكتمل النصاب القانوني للقوة الصوتية (50+1) ستلجأ لجمعية ثانية بنصاب (25+1) وبحال لم يتحقق فإنها ستعقد لجنة ثالثة بأي عدد ويتم تجاوز القوة الصوتية.
التوضيح وضع لجنة الأعضاء الذهبيين الذين يمتلكون القوة الصوتية في خندق قانوني صعب للخروج منه بحال لم يمنحوا أصواتهم لأحد المرشحين الخمسة الذين تساوت فرصهم في الفوز.
يذكر أن انتخابات الرئاسة النصراوية تمر بمنعرج معقد في ظل إحجام الإدارة السابقة وأعضائها عن الترشح.
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