نادي تراث الإمارات يدشّن ملتقى السمالية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس نادي تراث الإمارات، بدأت في جزيرة السمالية بأبوظبي، فعاليات ملتقى السمالية الصيفي 2019 في دورته السادسة والعشرين، والذي يستمر حتى 31 يوليو/‏تموز الجاري، بمشاركة أكثر من 500 طالب وطالبة من المنتسبين للنادي إلى جانب عدد من المراكز المتخصّصة في السباحة، ومنها فرق مدرسة الإمارات للشراع، وفرق الفروسية في إسطبلات بوذيب.

وبدأت فعاليات الملتقى في جزيرة السمالية بحضور عدد كبير من الطلبة والمدربين المختصين من مركز أبوظبي الشبابي ومركزي السمحة والوثبة، إضافة إلى عدد من مديري وموظفي نادي تراث الإمارات.

وقال سعيد المناعي مدير إدارة الأنشطة في نادي تراث الإمارات: «سعداء بإقامة هذه الفعالية التي تتكرر في كل عام؛ إذ تعد الأعداد في تزايد مستمر، ويقوم مشرفون مختصون بمرافقة الطلبة؛ حيث يقدمون شرحاً مفصلاً حول كل ما يخص العادات والتقاليد الإماراتية، والتركيز على الجوانب التعليمية».