بايرن يبدأ استعداداته بنفس جديد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن أن نادي بايرن ميونيخ حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) بدأ تدريباته الاستعدادية للموسم الجديد، وذلك بعد نحو ستة أسابيع من تتويجه بلقب كأس ألمانيا على ملعب الاستاد الأولمبي بالعاصمة برلين.

وأصبح بايرن ميونيخ بذلك آخر فرق البوندسليجا بدءا للاستعدادات للموسم الجديد.

ويقود المدير الفني نيكو كوفاتش تدريبات بايرن ميونيخ بمساعدة هانس فليك الذي انضم قبل أيام إلى الجهاز الفني كمدرب مساعد.

وقال فليك (54 عاماً)، الذي لعب ضمن صفوف بايرن ميونيخ بين عامي 1985 و1990 «أتطلع إلى مهام المنصب، وإلى العمل مع اللاعبين من جديد ومع نيكو كوفاتش».

وبعد أن عمل لفترة طويلة في الاتحاد الألماني لكرة القدم، انضم فليك إلى الجهاز الفني لبايرن ليقدم الإفادة من خلال خبرته إلى كوفاتش (47 عاما) الذي قدم بداية متخبطة في أول موسم له بتدريب بايرن لكنه قاد الفريق خلال الموسم نفسه لثنائية الدوري والكأس.

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وتشهد تدريبات بايرن ميونيخ الظهور الأول للوكاس هيرنانديز، المتوج مع المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم 2018 بروسيا، والمنضم إلى بايرن قادماً من أتلتيكو مدريد الإسباني في صفقة قيمتها 80 مليون يورو (90 مليون دولار).

ويأمل هيرنانديز أن يكون لائقاً مع بداية منافسات الموسم، بعد أن خضع لعملية جراحية في الركبة، كذلك انضم الفرنسي الآخر بنيامين بافارد إلى بايرن قادماً من شتوتجارت، والمهاجم الشاب يان فيان آرب قادماً من من هامبورج.

بينما رحل عن بايرن النجمان المخضرمان آريين روبن وفرانك ريبيري وكذلك المدافعان رافينيا وماتس هاميلز، إلى جانب لاعب خط الوسط المهاجم خاميس رودريجيز الذي لم يجر تجديد عقد إعارته للنادي البافاري.

وسينضم روبرت ليفاندوفسكي والحارس مانويل نوير إلى تدريبات بايرن في وقت لاحق، وذلك قبل جولة الفريق في الولايات المتحدة، التي تبدأ في 15 يوليو/ تموز الجاري.

وخلال الجولة التي تستمر تسعة أيام، يلتقي بايرن مع أرسنال الإنجليزي في لوس أنجليس ومع ريال مدريد الإسباني في هيوستن ومع ميلان الإيطالي في كانساس سيتي.