أبيض الشباب يُدشن معسكره الداخلي بمشاركة 28 لاعباً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دشّن المنتخب الوطني للشباب مواليد 2001، معسكره الداخلي بدبي الذي سيستمر حتى 31 يوليو الجاري في إطار استعداداته للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب تحت 19 عاماً 2020، وبطولة غرب آسيا في فلسطين التي ستقام للفترة من 22 أغسطس إلى 1 سبتمبر من العام الجاري.

وتضم قائمة أبيض الشباب 28 لاعباً قام باختيارهم المدير الفني فيردو ميلين وهم: سيف الزعابي وياسر البلوشي (اتحاد كلباء)، فهد طارش (الإمارات)، سلطان الزعابي وعبدالله الرميثي (بني ياس)، راكان صالح وأحمد المشجري وزايد الزعابي وهزاع الجنيبي، ومبارك سالم ونواف الحارثي ومحمد الوافي وأحمد جوهر وعبدالله حسين وأحمد الحمادي (الجزيرة)، علي النقبي (خورفكان)، سلطان الحفيتي (دبا)، مايد علي الطنيجي (الرمس)، حارب سهيل وعبدالعزيز البلوشي ومحمد جاسم وحمدان حسن وخليفة عتيق (شباب الأهلي)، عبدالله عبدالله (عجمان)، عيسى الحراصي (العين)، حمد المقبالي (الفجيرة)، محمد إبراهيم (النصر)، شهاب لشكري (الوصل).

وقال بدر أحمد، المدير: إن التجمع الحالي يضم مجموعة كبيرة من اللاعبين بينهم لاعبون جدد، حيث يرغب الجهاز الفني بتجربتهم وخلق حالة من المنافسة بين اللاعبين، مشيراً إلى أن الفريق سيواصل تدريباته اليومية في ملعب ذياب عوانة والصالة الرياضية بمقر اتحاد الكرة بدبي على فترتين صباحية ومسائية حتى موعد السفر إلى أوروبا، حيث المعسكر الخارجي الذي سيمتد حتى منتصف أغسطس القادم.