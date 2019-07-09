ديسابر من أوغندا إلى بيراميدز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعاقد نادي بيراميدز المصري مع المدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر ليقوده في الموسم المقبل، بعد انتهاء مهمته مع أوغندا التي ودعت بطولة كأس أمم إفريقيا 2019.

وأعلن ديسابر استقالته من منتخب أوغندا بعد الخسارة أمام السنغال، علماً انه سبق له العمل في الدوري المصري عندما قاد الإسماعيلي، كما كانت له تجارب عربية مع الترجي التونسي والوداد المغربي.