إلى ربع النهائي بركلات الترجيح | أهداف ملخص مباراة تونس وغانا | جُنون عصام الشوالي

ملخص مباراة تونس وغانا اليوم في كأس الأمم الأفريقية، حيث يخوض المنتخب التونسي مباراة الحسم والتأهّل على ملعب الإسماعيلية أمام منتخب النجوم السوداء، ضمن الدور السادس عشر في كأس الأمم الأفريقية، وسط حالة من الآمال المعلقة في نسور قرطاج من أجل مواصلة المسيرة الكروية.

ويسعى المنتخبي التونسي إلى تعديل الأداء الخاص به، ومحاولة التألق في مباراة اليوم، بعد الأداء المخيب للآمال في مباريات دور المجموعات، وعلى وجه الخصوص يسعى نسور قرطاج إلى تحقيق نتيجة إيجابية بعد أن هُزم أمام نظيره الغاني في 6 مباريات رسمية.

ملخص مباراة تونس وغانا

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اهداف تونس، ويريد الآخر مواصلة المشوار والمضي قدمًا في منافسات الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر، حيث يبدأ اللقاء في تمام التاسعة بتوقيت الجمهورية، العاشرة بتوقيت المملكة السعودية، بإدارة الحكم فيكتور جوميز، ومساعديه زاكيلي سيويلا، سورو فاستوني وجاك ندالا.

وأشار معلول المدير الفني السابق للمنتخب، أن على اللاعبين اعتبار تلك المباراة هي النهائية من أجل بذل جهد أكبر وتركيز أكثر، ولما لا فهي مباراة الحسم.

أهداف تونس اليوم ركلات الترجيح

وأشار آلان جيريس أن الفريق استعد تمامًا للمواجهة نفسيا وبدنيا على الرغم من قلة الوقت للتدريب على كافة فعاليات المباراة والتي تحتاج إلى تركيز كبير حول أساسيات لعب الفريق الآخر، وتم تقديم محاضرة نهائية إلى لاعبي الفريق لرفع الهم إلى أقصى حد، ويبدأ الشوط الأول من اهداف ركلات الترجيح مباراة تونس اليوم بعد قليل.

نتيجة مباراة تونس ضد غانا

تونس غانا 1 1 ركلات الترجيح ركلات الترجيح 5 4