إلى ربع النهائي بركلات الترجيح | أهداف ملخص مباراة تونس وغانا | جُنون عصام الشوالي

- 1/2
- 2/2
ملخص مباراة تونس وغانا اليوم في كأس الأمم الأفريقية، حيث يخوض المنتخب التونسي مباراة الحسم والتأهّل على ملعب الإسماعيلية أمام منتخب النجوم السوداء، ضمن الدور السادس عشر في كأس الأمم الأفريقية، وسط حالة من الآمال المعلقة في نسور قرطاج من أجل مواصلة المسيرة الكروية.
ويسعى المنتخبي التونسي إلى تعديل الأداء الخاص به، ومحاولة التألق في مباراة اليوم، بعد الأداء المخيب للآمال في مباريات دور المجموعات، وعلى وجه الخصوص يسعى نسور قرطاج إلى تحقيق نتيجة إيجابية بعد أن هُزم أمام نظيره الغاني في 6 مباريات رسمية.
ملخص مباراة تونس وغانا
اهداف تونس، ويريد الآخر مواصلة المشوار والمضي قدمًا في منافسات الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر، حيث يبدأ اللقاء في تمام التاسعة بتوقيت الجمهورية، العاشرة بتوقيت المملكة السعودية، بإدارة الحكم فيكتور جوميز، ومساعديه زاكيلي سيويلا، سورو فاستوني وجاك ندالا.
وأشار معلول المدير الفني السابق للمنتخب، أن على اللاعبين اعتبار تلك المباراة هي النهائية من أجل بذل جهد أكبر وتركيز أكثر، ولما لا فهي مباراة الحسم.
أهداف تونس اليوم ركلات الترجيح
وأشار آلان جيريس أن الفريق استعد تمامًا للمواجهة نفسيا وبدنيا على الرغم من قلة الوقت للتدريب على كافة فعاليات المباراة والتي تحتاج إلى تركيز كبير حول أساسيات لعب الفريق الآخر، وتم تقديم محاضرة نهائية إلى لاعبي الفريق لرفع الهم إلى أقصى حد، ويبدأ الشوط الأول من اهداف ركلات الترجيح مباراة تونس اليوم بعد قليل.
نتيجة مباراة تونس ضد غانا
|تونس
|غانا
|1
|1
|ركلات الترجيح
|ركلات الترجيح
|5
|4
- ويسعى المساكني إلى التسجيل في شباك غانا وتونس مثلما سجل ويلفريد زاها هدفا لصالح كوت ديفوار مما جعلها متصدرة للدور الثامن أمام ثعالب الصحراء.
- يسعى كل فريق إلى تحقيق وإحراز هدف التقدم، ولكن بعد مرور عشر دقائق من الشوط الأول والنتيجة كما هي ضعف الأداء.
- الدقيقة الثالثة والثلاثون: استحواذ لصالح المنتخب الغاني وسط ضعف أداء تونس على عكس المتوقع.
- الدقيقة الواحدة والأربعون: هدف ملغي في شباك تونس ولكن الحكم يعلن التسلل.
- الثالثة والأربعون: ركلة تماس للمنتخب التونسي.
- الحكم يعلن دقيقتين للبدل الضائع في الشوط الأول.
- براعة وتأنق في نمط لعب غانا.
- بداية الشوط الثاني.
- الدقيقة الأربعة والستون: قطع كرات من مبارك وكاسو، ومراوغة من جانب اللاعب جوردان أيو.
- الدقيقة الثالثة والسبعين والهدف الأول لتونس من قبل طه الخنيسي.
- عرضية في الدقيقة الثمانين.
- السادسة والثمانين وخطأ.
- بطاقة صفراء للاعب مبارك واكاسو.
- رأسية خطيرة في مرمى تونس وهدف التعادل.
- نهاية الوقت الأصلي من المباراة وفي انتظار 30 دقيقة أخرى.
- استئناف المباراة والحارس يتصدى لتسديدة تونس.
- تبقى ربع ساعة على نهاية الشوط الثاني الإضافي إن شاء الله الحظ يكون حليفًا للمنتخب التونسي الشقيق.
- الحكم يعلن صافرة الشوط الثاني وفرجاني يمرر الكرة.
- تماس لغانا الدقيقة 110.
- ملخص مباراة تونس وغانا عصام الشوالي Tunisia Vs Ghana.
- تبقى سبع دقائق على نهاية ملخص مباراة تونس وغانا.
- نهاية الشوط الإضافي الثاني والشروع في استثناف ركلات الجزاء الترجيحية بعد دقائق.
- تعادل في ركلات الترجيح إيجابيا للكرة الأولى.
- التعادل الثاني 2-2 من ركلات الجزاء.
- ثلاثة أهداف مقابل هدفين لصالح تونس.
- الركلة الرابعة والنتيجة 3-3 وتعادل.
- أربعة أهداف لكلا المنتخبين.
- 4 – 5 لصالح تونس.
- ساسي يسدد الآن الركلة الخامسة وتأهل المنتخب التونسي.
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