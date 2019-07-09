نتيجة مباراة تونس اليوم أمام غانا في دور الستة عشر من أمم إفريقيا 2019

نتيجة مباراة تونس وغانا اليوم، حيث يترقب الجميع مباراة تونس اليوم في واحدة من المباريات الهامة والصعبة على نسور قرطاج في البطولة، حيث تم تحديد موعد مباراة تونس وغانا اليوم الإثنين الموافق 8-7-2019 في دور 16 بكأس الأمم الإفريقية في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب السلام وسط أجواء جماهيرية وحماسية كبيرة، ولم يقدم المنتخب التونسي الأداء الجديد والمعتاد لنسور قرطاج خلال هذه البطولة، حيث يعاني الفريق من تراجع في المستوي الفني، كما أن الفريق لم يحقق أي انتصار خلال دور المجموعات، وتأهل للدور 16 من البطولة بعدما حقق التعادل في ثلاث مواجهات متتالية.

يحتاج المنتخب التونسي لتقديم مستوي جيد خلال مباراة اليوم من أجل تحقيق الفوز ومواصلة المشوار في أمم إفريقيا، وخاصة بعد خروج الكثير من الفرق الكبيرة خلال هذا الدور مثل المغرب ومصر والكاميرون، وهي أسماء ليست بالقليلة في القارة الإفريقية.

تشكيلة منتخب تونس اليوم تضم كل من: حراسة المرمى: معز حسن، خط الدفاع: وجدي كشريدة، ديلان برون، ياسين مرياح، أسامة الحدادي، وخط الوسط: الياس السخيري، فرجاني ساسي، غيلان الشعلالي، وخط الهجوم: يوسف المساكني، طه ياسين الخنيسي، انيس البدري.

أجري المنتخب التونسي العديد من التغييرات على التشكيلة الأساسية للفرق، وذلك قبل مواجهة غانا في دور 16 من أمم إفريقيا، وجاءت التغييرات التي قام بها الجهاز الفني للتصدي لنجوم المنتخب الغاني صاحب الاسم الكبير، والذي يضم الكثير من اللاعبي المهاريين في كافة أرجاء الملعب.

توافد كبير للجماهير التونسية على ملعب الاسماعيلية، والذي يحتضن مباراة تونس وغانا اليوم، وذلك لمساندة نسور قرطاج خلال هذه المباراة الهامة، حيث تتمني الجماهير أن يحقق المنتخب التونسي فوز يمن له البقاء في المنافسة على لقب بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

نتيجة مباراة تونس وغانا

تونس 1 غانا 1