بركلات الترجيح: مباراة تونس وغانا اليوم في دور الستة عشر تعرف على الفائز

نقدم لكم نتيجة مباراة تونس وغانا وملخص أحداث اللقاء، تتجه أنظار الجماهير التونسية بترقب شديد لمحيط ملعب الاسماعيلية والذي يحتضن اليوم قمة بين منتخبهم وأحد أكبر المنتخبات في القارة السمراء ألا وهو المنتخب الغاني في مباراة بصراع خاص للتواجد في المقعد الأخير من الثمانية الكبار ومواجهة منتخب مدغشقر مفاجأة الكان والذي حسم صعوده بالأمس على حساب الكونغو.

مباراة تونس وغانا

واعترف المدير الفني لمنتخب تونس جيريس بوجود مشكلة في الفريق في مباريات المجموعات وصفها بالكبيرة ولكنه أكد أنهم قد حللوا الوضع السابق لاكتشاف الأخطاء ومنع تكرارها في مباراة اليوم أمام غانا، وأعلن أن الحالة المعنوية للاعبين في تحسن بعد التأهل ولكنه اندهش من خروج الفرق الكبيرة أمثال مصر والمغرب ولكن لم يشغله بسبب تركيزه على لقاء الليلة.

تونس وغانا

وعلى الجانب الآخر الجانب الغاني فتحدث المدير الفني جيمس كويسي أبياه مؤكدا أنه البطولة أصبحت بلا مرشح واضح بعينه الآن بعد خروج حامل اللقب ووصيفه والمرشح الأقوى وأنه يعلم أن التاريخ لم يعد يلعب دورا في الكرة الحديثة ولكنه يثق في قدرات فريقه وسيقدم آداء أفضل مما كان أمام أحد المنتخبات القوية في القارة.

نتيجة مباراة تونس وغانا

نعرض لكم التشكيل التونسي لمباراة الليلة: معز حسن، وجدي كشريدة، ديلان برون، ياسين مرياح، أسامة الحدادي، الياس السخيري، فرجاني ساسي، غيلان الشعلالي، يوسف المساكني، طه ياسين الخنيسي، انيس البدري

وقبل بداية اللقاء أكد المدير القني للترجي والمنتخب التونسي نبيل معلول مرة أخرى في الاستديو التحليلي للقاء أن استبعاد علي معلول ظهير أيسر الأهلبي المصري والمنتخب كان كارثة من آلان جيرس المدير الفني