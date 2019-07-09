نتيجة مباراة تونس وغانا اليوم الإثنين 8-7-2019 في إطار دور 16 من أمم إفريقيا

نتيجة مباراة تونس اليوم، يدخل المنتخب تونسي مباراة اليوم بعدما تأهل من دور المجموعات برصيد 3 نقاط، حيث تعادل المنتخب التونسي في جميع مبارياته بدور المجموعات، وتنتظر الجماهير العربية مشاهدة مباراة تونس اليوم أمام البلاك ستارز في واحدة من المباريات القوية والصعبة على المنتخب التونسي، وخاصة بعد المستوي الضعيف الذي ظهر به الفريق خلال جميع مباريات البطولة، وستكون مباراة تونس ضد غانا اليوم منقولة من خلال قناة بي ان سبورت ، وذلك من خلال قناة بي ان ماكس الأولي

يزداد الترقب والقلق على الجماهير العربية مع أقتراب موعد مباراة تونس اليوم أمام غانا في دور 16 من أمم إفريقيا 2019، حيث يحتاج المنتخب التونسي تقديم المستوي المميز،والغائب عن الفريق بشكل كبير خلال هذه البطولة لتجنب الخسارة والإقصاء المبكر من أمم إفريقيا.

تشكيلة تونس اليوم كلا من: حراسة المرمى: معز حسن، خط الدفاع: وجدي كشريدة، ديلان برون، ياسين مرياح، أسامة الحدادي، خط الوسط: الياس السخيري، فرجاني ساسي، غيلان الشعلالي، خط الهجوم: يوسف المساكني، طه ياسين الخنيسي، انيس البدري.

يعقد المنتخب التونسي آمالاً كبيرة في تحقيق الفوز خلال هذه المباراة، ومواصلة المشوار خلال البطولة في خطوة نحو تحقيق اللقب، وقد أكد الجهاز الفني للمنتخب التونسي على جاهزية جميع اللعبية للمباراة.

بداية الاستوديو التحليلي لخاص بمباراة تونس وغانا في إطار دور 16 من أمم إفريقيا، حيث يتم الحديث عن كافة الأمر الفنية وتشكيل الفريقين لهذه المواجهة الهامة.

نتيجة مباراة تونس وغانا اليوم