ملخص مباراة تونس وغانا اليوم 8-7-2019 في كاس امم افريقيا

نقدم لكم ملخص وأهداف مباراة تونس وغانا اليوم في كأس أمم أفريقيا مصر 2019، حيث يلعب المنتخبين اليوم في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وما زلنا نواصل معكم تقديم ما ترغبون به ونوفر متابعة نتيجة وأهداف مباراة تونس وغانا اليوم الإثنين الموافق 8-7-2019 في دور الستة عشر من كأس أفريقيا 2019 لكرة القدم، كما سنتابع معكم عبر تقارير متتالية ملخص مباراة تونس ضد غانا اليوم في الشوط الأول والثاني في كأس الأمم الأفريقية 2019.

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ملخص مباراة تونس وغانا اليوم

انطلقت الآن مباراة تونس وغانا في دور الستى عشر من كأس أمم إفريقيا 2019، وسنتابع معكم ملخص ونتيجة مباراة تونس اليوم الشوط الأول والثاني ضمن منافسات البطولة الأفريقية 2019.

مباراة تونس ضد غانا ضمن منافسات دور الستة عشر من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية، وتشير نتيجة مباراة تونس وغانا للتعادل الايجابي هدف لهدف.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة وقد ذهب اللقاء لركلات الترجيح.