بركلات الترجيح: ملخص نتيجة مباراة تونس وغانا في امم افريقيا 2019 نسور قرطاج

ملخص نتيجة مباراة تونس وغانا اليوم، بكل شغف تترقب الجماهير العربية والتونسية بشكل خاص المواجهة الحاسمة التي تجمع بين منتخب تونس وغانا في ختام لقاءات دور الستة عشر من كأس الامم الافريقية 2019 والتي ستقام على ملعب الاسماعيلية في تواجد جماهيري لن يكون بالقليل وذلك لمساندة لاعبي نسور قرطاج ولاعب الوسط فرجاني ساسي، وكشف الاتحاد الافريقي عن طاقم التحكيم الذي سيدير لقاء اليوم وهو الجنوب افريقي فيكتور جوميز حكم ساحة ويعاونه زاخيلي سيويلا وفاتسواني والحكم الرابع سيكون نغامبو ندالا.

نتيجة مباراة تونس وغانا

ونجح المنتخب التونسي في الصعود لدور الـ 16 من كأس افريقيا بالرغم من فشله في تحقيق أي فوز على منافسيه بعد أن تعادل في جميع مبارياته بالمركز الثاني خلف مالي، أما النجوم السوداء فإنهم تمكنوا من التأهل بعدما احتلوا صدارة المجموعة السادسة برصيد خمس نقاط ولم يتذوقوا مرارة الهزيمة.

ملخص ماتش تونس وغانا اليوم

تتوافد الجماهير التونسية بكثرة على مدرجات الاستاد من أجل متابعة المباراة القوية، كل التمنيات بالتوفيق للاعبي النسور لتحقيق الانتصار.

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تشكيلة منتخب تونس الرسمية جاءت كالآتي: معز حسن – ياسين مرياح – ديلان برون – وجدي كشريدة – أسامة الحدادي – إلياس السخيري – فرجاني ساسي ـ غيلان الشعلالي – يوسف المساكني – أنيس البدري – ياسين الخنيسي.

تقابل المنتخبان في سبع مواجهات ببطولة افريقيا لم تتمكن تونس خلالهم من تحقيق الانتصار على غانا وستكون مباراة اليوم فرصة ثمينة لإسعاد الجمهور.

ولأول مرة منذ انطلاق النسخة الحالية سيشارك لاعب الزمالك فرجاني ساسي في تشكيلة منتخب بلاده بعدما قرر المدير الفني الاعتماد عليه.

يقوم المحللين الفنيين بتوضيح جميع النقاط الإيجابية والسلبية ماتش منتخب تونس الان قبل نزول اللاعبين للمستطيل الأخضر.