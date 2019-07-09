بركلات الترجيح: ملخص نتيجة مباراة تونس وغانا في امم افريقيا 2019 نسور قرطاج

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ملخص نتيجة مباراة تونس وغانا اليوم، بكل شغف تترقب الجماهير العربية والتونسية بشكل خاص المواجهة الحاسمة التي تجمع بين منتخب تونس وغانا في ختام لقاءات دور الستة عشر من كأس الامم الافريقية 2019 والتي ستقام على ملعب الاسماعيلية في تواجد جماهيري لن يكون بالقليل وذلك لمساندة لاعبي نسور قرطاج ولاعب الوسط فرجاني ساسي، وكشف الاتحاد الافريقي عن طاقم التحكيم الذي سيدير لقاء اليوم وهو الجنوب افريقي فيكتور جوميز حكم ساحة ويعاونه زاخيلي سيويلا وفاتسواني والحكم الرابع سيكون نغامبو ندالا.
نتيجة مباراة تونس وغانا
ونجح المنتخب التونسي في الصعود لدور الـ 16 من كأس افريقيا بالرغم من فشله في تحقيق أي فوز على منافسيه بعد أن تعادل في جميع مبارياته بالمركز الثاني خلف مالي، أما النجوم السوداء فإنهم تمكنوا من التأهل بعدما احتلوا صدارة المجموعة السادسة برصيد خمس نقاط ولم يتذوقوا مرارة الهزيمة.
ملخص ماتش تونس وغانا اليوم
تتوافد الجماهير التونسية بكثرة على مدرجات الاستاد من أجل متابعة المباراة القوية، كل التمنيات بالتوفيق للاعبي النسور لتحقيق الانتصار.
تشكيلة منتخب تونس الرسمية جاءت كالآتي: معز حسن – ياسين مرياح – ديلان برون – وجدي كشريدة – أسامة الحدادي – إلياس السخيري – فرجاني ساسي ـ غيلان الشعلالي – يوسف المساكني – أنيس البدري – ياسين الخنيسي.
تقابل المنتخبان في سبع مواجهات ببطولة افريقيا لم تتمكن تونس خلالهم من تحقيق الانتصار على غانا وستكون مباراة اليوم فرصة ثمينة لإسعاد الجمهور.
ولأول مرة منذ انطلاق النسخة الحالية سيشارك لاعب الزمالك فرجاني ساسي في تشكيلة منتخب بلاده بعدما قرر المدير الفني الاعتماد عليه.
يقوم المحللين الفنيين بتوضيح جميع النقاط الإيجابية والسلبية ماتش منتخب تونس الان قبل نزول اللاعبين للمستطيل الأخضر.
- كل العناصر متوفرة أمام مدرب منتخب تونس ولا يوجد أي غيابات من اللاعبين، كذلك الحال لمنتخب النجوم السوداء الذي سيخوض اللقاء بصفوف مكتملة.
- أعلن المدير الفني لغانا عن تشكيلة اللاعبين التي ستبدأ المواجهة: ريتشارد أوفوري – أندي يادوم – جون بوي – بابا رحمان – ناهو كاسيم – مبارك واكاسو- أفريي أكواه ـ توماس بارتي – ساموال أوسو – أندريه أيو – جوردان أيو.
- أطلق حكم الساحة صافرة بداية تونس وغانا والنتيجة لا تزال تعادل سلبي بين الفريقين.
- سيطرة من جانب لاعبي نسور قرطاج على الميدان ولكن بلا فاعلية نظراً للدفاع المنظم للمنتخب الغاني.
- التفوق مستمر للنجوم السوداء على الصعيد الصراعات الثنائية وتراجع الأداء للاعبي تونس.
- فرصة محققة للمنتخب التونسي بعد عرضية رائعة من أنيس البدري ولكن توماس بارتي يبعد الكرة ويحافظ على مرماه.
- انتهى الشوط الأول بين تونس وغانا بنتيجة 0-0، نترقب ما سوف تشهده دقائق شوط المباراة الثاني.
- متبقي 20 دقيقة على نهاية اللقاء والتعادل سلبياً هو الحاسم بين اللاعبين على الرغم من وجود فرص محققة.
- الدقيقة الثالثة والسبعون تأتي بالخبر السار لعشاق نسور قرطاج بعدما أحرز طه ياسين الخنيسي الهدف الاول.
- رامي البدوي يسجل هدف عكسي في مرماه لصالح منتخب غانا في الوقت بدل الضائع.
- سيحتكم الفريقين إلى الاشواط الاضافية بعد انتهاء الوقت الاصلي بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما.
- بداية الشوط الاضافي الثاني بين تونس وغانا والنتيجة حتى الان 1-1.
- متبقي عشر دقائق فقط وتتنهي المواجهة وإذا استمرت هكذا فسيلجأ المنتخبين إلى ركلات الجزاء الترجيحية.
- انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي وضربات الترجيح ستحسم المتأهل لدور الثمانية.
- تمكن نسور قرطاج من الصعود لربع نهائي البطولة بعد تغلبه على غانا بركلات الجزاء الترجيحية.