ركلات الترجيح تحسم نتيجة مباراة تونس وغانا بتفوق الحارس البديل وضربة فرجاني ساسي

نقدم نتيجة مباراة تونس وغانا، تختتم الليلة منافسات ومباريات دور الستة عشر من البطولة التي نجحت في جذب أنظار القارة السمراء كأس امم افريقيا بمباراة قوية ومرتقبة تجمع بين نسور قرطاج والمنتخب الغاني المتعطش لتحقيق لقب قاري جديد ينافس به في الدول الأكثر فوزا باللقب، بينما تسعى تونس لمصالحة جماهيرها وتحقيق أول فوز لها في البطولة بعد بداية مقلقة.
مباراة تونس وغانا
وتنطلق تلك المباراة عند دقات الثامنة بالتوقيت المحلي لتونس والتاسعة بتوقيت مصر، حيث أسندت قناة بي ان سبورت الناقل الحصري للبطولة مهمة التعليق للمحبوب من الجماهير العربية عصام الشوالي على قناتي ماكس HD1,2 وكان المنتخب التونسي قد صعد لهذا الدور في المركز الثاني من المجموعة الخامسة التي ضمت مع مالي وأنجولا والمنتخب الموريتاني الشقيق وحصد فيها 3 نقاط.
تونس وغانا
ونال المنتخب التونسي ومديره الفني عاصفة من الانتقادات منذ بداية البطولة بسبب النتائج الهزيلة فالفريق لم يحقق أي فوز حتى الآن بالرغم من أنه لعب مع موريتانيا التي تشارك للمرة الأولى ولهذا تحدث طه ياسين الخنيسي مهاجم الترجي والمنتخب أنهم بالرغم من كون اللقاء صعب إلا أنهم سيظهرون بمستواهم الحقيقي ويسبذلون أقصى ما لديهم للرد على تلك الانتقادات
نتيجة مباراة تونس وغانا
وتحدث مدافع مصر والنادي الأهلي السابق الصخرة الدفاعية وائل جمعة مؤكدا أن المنتخب التونسي سيكون في مواجهة صعبة وبرغم وقوف التاريخ في صف المنتخب الغاني إلا أن كرة القدم لا تعترف إلى بما يحدث على البساط الأخضر، وتمنى التوفيق للنسور والفوز
وتم الاعلان عن تشكيل نسور قرطاج حيث يبدأ في حراسة المرمى معز حسن وأمامه وجدي كشريدة، ديلان برون، ياسين مرياح، الحدادي، السخيري، ساسي، الشعلالي، انيس البدري، المساكني، الخنيسي في الهجوم
لاعبي تونس وغانا نزلوا لأرض الملعب منذ حوالي 15 دقيقة وقاموا بآداء بعض التمارين الخفيفة والتمهيدية والجماهير استقبلت دخول لاعبي تونس بالتحية والتشجيع
- الآن، مباراة القمة ستبدأ دخول اللاعبين من الممر المؤدي للغرف مع طاقم التحكيم والاصطفاف على أرض الملعب لعزف النشيدين الوطنيين لتونس وغانا
- الدقيقة 6: طه ياسين الخنيسي يمر بعد تمريرة المساكني وتدخل من المدافع على الكرة داخل منطقة الجزاء وسقوط وفيكتور جوميز يشير بعدم وجود خطأ
- الدقيقة 16: أخطر كرات المنتخب الغاني من ركنية وتسديدة ترتد من القائم والهدف الأول يضيع ويمر بسلام على مرمى مع حسن
- الدقيقة 39: الشوط الأول يقترب من نهايته والتعادل السلبي هو الحاضر
- نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي والمنتخب التونسي يتحسن عن المباريات السابقة لكن المنتخب الغاني يظل الأخطر وسجل هدف في الدقيقة 41 لكن الحكم قام بالغائه بداعي التسلل
- الدقيقة 72: ضربة رأسية من طه ياسين الخنيسي بعد ركنية والكرة ترتد من العارضة وهدف التأهل يضيع
- الدقيقة 73: الهدف الأول لتونس عن طريق طه ياسين الخنيسي وفرحة كبيرة من الجماهير واللاعبين والطاقم الفني
- الدقيقة 90: هدف التعادل عن طريق رامي بدوي في مرماه وصدمة في وجوه الجماهير العربية
- نهاية الشوط الأول الاضافي بالتعادل أيضا ونحتكم للشوط الثاني الاضافي الآن الذي انتهى بالتعادل
- ركلات الجزاء تعلن عن صعود منتخب تونس لمقابلة مدغشقر بالتوفيق لنسور قرطاج