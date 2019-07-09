ركلات الترجيح تحسم نتيجة مباراة تونس وغانا بتفوق الحارس البديل وضربة فرجاني ساسي

نقدم نتيجة مباراة تونس وغانا، تختتم الليلة منافسات ومباريات دور الستة عشر من البطولة التي نجحت في جذب أنظار القارة السمراء كأس امم افريقيا بمباراة قوية ومرتقبة تجمع بين نسور قرطاج والمنتخب الغاني المتعطش لتحقيق لقب قاري جديد ينافس به في الدول الأكثر فوزا باللقب، بينما تسعى تونس لمصالحة جماهيرها وتحقيق أول فوز لها في البطولة بعد بداية مقلقة.

مباراة تونس وغانا

وتنطلق تلك المباراة عند دقات الثامنة بالتوقيت المحلي لتونس والتاسعة بتوقيت مصر، حيث أسندت قناة بي ان سبورت الناقل الحصري للبطولة مهمة التعليق للمحبوب من الجماهير العربية عصام الشوالي على قناتي ماكس HD1,2 وكان المنتخب التونسي قد صعد لهذا الدور في المركز الثاني من المجموعة الخامسة التي ضمت مع مالي وأنجولا والمنتخب الموريتاني الشقيق وحصد فيها 3 نقاط.

تونس وغانا

ونال المنتخب التونسي ومديره الفني عاصفة من الانتقادات منذ بداية البطولة بسبب النتائج الهزيلة فالفريق لم يحقق أي فوز حتى الآن بالرغم من أنه لعب مع موريتانيا التي تشارك للمرة الأولى ولهذا تحدث طه ياسين الخنيسي مهاجم الترجي والمنتخب أنهم بالرغم من كون اللقاء صعب إلا أنهم سيظهرون بمستواهم الحقيقي ويسبذلون أقصى ما لديهم للرد على تلك الانتقادات

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نتيجة مباراة تونس وغانا

وتحدث مدافع مصر والنادي الأهلي السابق الصخرة الدفاعية وائل جمعة مؤكدا أن المنتخب التونسي سيكون في مواجهة صعبة وبرغم وقوف التاريخ في صف المنتخب الغاني إلا أن كرة القدم لا تعترف إلى بما يحدث على البساط الأخضر، وتمنى التوفيق للنسور والفوز

وتم الاعلان عن تشكيل نسور قرطاج حيث يبدأ في حراسة المرمى معز حسن وأمامه وجدي كشريدة، ديلان برون، ياسين مرياح، الحدادي، السخيري، ساسي، الشعلالي، انيس البدري، المساكني، الخنيسي في الهجوم

لاعبي تونس وغانا نزلوا لأرض الملعب منذ حوالي 15 دقيقة وقاموا بآداء بعض التمارين الخفيفة والتمهيدية والجماهير استقبلت دخول لاعبي تونس بالتحية والتشجيع