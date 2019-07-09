تقارير: رينارد يستقيل من تدريب منتخب المغرب خلال ساعات

كتب أحمد هريدى
كشفت تقارير مغربية عن نية المدير الفنى الفرنسي هيرفى رينارد، تقديم استقالته من تدريب منتخب المغرب، بعد وداع بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، التى تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجارى.
ذكرت قناة "الرياضية" المغربية، أن الفرنسي هيرفى رينارد يستعد لتقديم استقالته من تدريب منتخب المغرب خلال الساعات القليلة المقبلة، وفقا لمصدر مقرب من مدرب أسود الأطلسي.
وكان منتخب المغرب قد ودع بطولة أمم افريقيا الحالية، بعد خسارته أمام منتخب بنين بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 – 1، بعد نهاية الوقت الأصلى والإضافى بالتعادل بنتيجة 1 –...
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