اخبار الرياضة المصرية اليوم الاثنين 8 / 7 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 8 / 7 / 2019 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها ثروت سويلم يدير اتحاد الكرة بعد الاستقالة الجماعية لمجلس أبو ريدة.

ثروت سويلم يدير اتحاد الكرة بعد الاستقالة الجماعية لمجلس أبو ريدة

يدير ثروت سويلم، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، مجريات الأمور داخل مبنى الجبلاية لحين إعلان أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قراره بشأن موقف المجلس.

الأجندة الدولية تضع اتحاد الكرة فى ورطة بعد إقالة أجيرى

أزمة جديدة تفجرت فى اتحاد الكرة، بعد قرار إقالة المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى للفراعنة عقب الخسارة من جنوب أفريقيا وتوديع بطولة أمم أفريقيا 2019.