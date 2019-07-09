اخبار الرياضة المصرية اليوم الاثنين 8 / 7 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 8 / 7 / 2019 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها ثروت سويلم يدير اتحاد الكرة بعد الاستقالة الجماعية لمجلس أبو ريدة.
ثروت سويلم يدير اتحاد الكرة بعد الاستقالة الجماعية لمجلس أبو ريدة
يدير ثروت سويلم، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، مجريات الأمور داخل مبنى الجبلاية لحين إعلان أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قراره بشأن موقف المجلس.
الأجندة الدولية تضع اتحاد الكرة فى ورطة بعد إقالة أجيرى
أزمة جديدة تفجرت فى اتحاد الكرة، بعد قرار إقالة المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى للفراعنة عقب الخسارة من جنوب أفريقيا وتوديع بطولة أمم أفريقيا 2019.
جوزيه لـ"سوبر كورة": صلاح وقع للأهلي رسميًا وهذه أسباب فشل الصفقة
أجرى "سوبر كورة" حوارًا خاصًا مع الساحر البرتغالي مانويل جوزيه، الذي ارتبط اسمه بحقبة عامرة بالإنجازات المحلية والقارية والعالمية أيضًا، لم يكن الساحر البرتغالي مانويل جوزيه مجرد مدير فني حصد عدة بطولات متنوعة ذخر بها دولاب الشياطين الحمر ولكنه بات أسطورة من أساطير النادي الأهلي بصوت وصورة غير قابلة للخدش.
الزمالك يتعادل مع أنورثوسيس القبرصى 3 / 3 وديًا
تعادل فريق الزمالك، مع نظيره أنورثوسيس القبرصى، بنتيجة 3/3 فى المباراة الودية التى جمعت بينهما اليوم، بملعب بلاتريس بقبرص، ضمن التجارب الودية التى يخوضها الفريق الأبيض استعدادًا لاستئناف الدورى عقب نهاية كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة حاليًا فى مصر وتستمر حتى 19 من شهر يوليو الجارى.
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