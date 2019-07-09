شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الحضرى يقترب من أحد أندية الدلتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح مصدر مطلع بأن أحد أندية الدلتا اقترب من التعاقد مع عصام الحضرى لاعب نادى النجوم، وهذا استعدادًا للموسم الجديد للدورى. وأكد المصدر لـ سوبر كورة، أن المفاوضات لا تزال فى بدايتها، وأن اللاعب أبدى موافقته المبدئية فى الانتقال للنادى، ويتبقى فقط الاتفاق مع النادى وتحديد الراتب السنوى للاعب. Advertisements لمعرفة النادى الذى اقترب من ضم عصام الحضرى اضغط هنا

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