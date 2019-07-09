صور.. بدع جماهير غانا فى مدرجات استاد الإسماعيلية قبل مواجهة تونس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدع جمهور منتخب غانا، فى أساليب تشجيع البلاك ستارز، خلال مواجهة تونس، فى المباراة التى ستجمعهما فى التاسعة مساء اليوم الاثنين على ستاد الإسماعيلية فى دور الـ 16 من كأس أمم أفريقيا 2019. وجاء تشكيل تونس كالتالي: وجاء تشكيل تونس كالتالي: حراسة المرمى: المعز حسن خط الدفاع: كشريدة - مرياح - براون - اسامة الحدادى خط الوسط: الياس الصخيرى - فرجانى ساسى - غيلان الشعلالى خط الهجوم: المساكنى - أنيس البدرى - طه ياسين الخنيسى في المقابل جاء تشكيل منتخب غانا كالتالي: في المقابل جاء تشكيل منتخب غانا كالتالي: حراسة المرمى: أوفورى خط الدفاع: يادوم - جون بوى - قاسم نوح - بابا عبد الرحمن خط الوسط: مبارك واكاسو - أفرى أكواه - توماس بارتى خط الهجوم: صامويل أوسو - جوردان أيو - أندرى أيو وكان منتخب غانا قد احتل صدارة المجموعة السادسة، فيما جاء منتخب تونس فى وصافة المجموعة الخامسة. ويغيب عن مواجهة اليوم كريستيان أتسو لاعب نيوكاسل يونايتد الإنجليزى للإصابة. وسيواجه الفائز من لقاء اليوم، منتخب مدغشقر فى دور الثمانية.



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