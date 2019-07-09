شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الزمالك اليوم الاثنين 8/ 7/ 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك، اليوم الإثنين الموافق 8/ 7/ 2019 العديد من الأخبار المهمة، جاء فى مقدمتها، الوصول لمرحلة متقدمة فى مفاوضات صفقة القرن "بن شرقى"، الأبيض يتعادل مع أنورثوسيس القبرصى 3 / 3 وديًا.

الزمالك يصل لمرحلة متقدمة فى مفاوضات صفقة القرن "بن شرقى"

توصلت إدارة نادى الزمالك لمرحلة متقدمة فى المفاوضات مع وكيل أعمال المهاجم المغربى أشرف بن شرقى لاعب الهلال السعودى الذى انتهت إعارته مع نادى لانس الفرنسى، من أجل الانضمام لصفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الزمالك يستقر على ضم حارسين فى الصيف بـ"شرطين".. تعرف عليهما

استقر مسئولو نادى الزمالك على ضم حارسين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم هذا المركز، خاصة بعدما تعرض محمود عبد الرحيم جنش للإصابة بقطع فى وتر أكيلس خلال التدريب مع المنتخب الوطنى، ليغيب عن القلعة البيضاء لمدة من 6 إلى 8 أشهر.

الزمالك يتعادل مع أنورثوسيس القبرصى 3 / 3 وديًا

تعادل فريق الزمالك، مع نظيره أنورثوسيس القبرصى، بنتيجة 3/3 فى المباراة الودية التى جمعت بينهما اليوم، بملعب بلاتريس بقبرص، ضمن التجارب الودية التى يخوضها الفريق الأبيض استعدادًا لاستئناف الدورى عقب نهاية كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة حاليًا فى مصر وتستمر حتى 19 من شهر يوليو الجارى.

الزمالك يرفض مغالاة مدافع الرائد فى راتبه السنوى

رفض مسئولو الزمالك المغالاة المالية من جانب محمد عطوة، مدافع الرائد السعودى، فى راتبه السنوى، بعد الجلسة التى عقدت مع اللاعب خلال الفترة الأخيرة، تمهيدا للتعاقد معه لتدعيم خط الدفاع فى فترة الانتقالات الصيفية.

الزمالك يحسم ملف المعارين بعد عودة خالد جلال من قبرص

استقر مجلس إدارة نادى الزمالك على عقد جلسة مع خالد جلال المدير الفنى للفريق فور عودة بعثة الفريق الأبيض من قبرص لحسم ملف اللاعبين المعارين لأندية محلية أو خارجية. Advertisements

أمم أفريقيا تؤخر حصول الزمالك على ملايين الكونفدرالية

كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك عن عدم وصول المكافآت المالية الخاصة بفوز الفريق الأبيض ببطولة الكونفدرالية هذا الموسم رغم التأكيدات وفقًا للائحة أن المكافأة يحصل عليها النادى الأبيض خلال شهر من التتويج بلقب البطولة وأوضح المصدر ذاته إن تأخر الحصول على المكافآت بسبب انشغال مسئولى الاتحاد الأفريقى ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا فى مصر وتستمر حتى 19 من شهر يوليو الجارى.

فيديو.. لأول مرة فرجانى ساسى أساسيًا مع منتخب تونس فى أمم أفريقيا

ظهر الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط فريق الزمالك، لأول مرة بصفة أساسية مع منتخب بلاده فى بطولة أمم أفريقيا 2019، حيث أعلن آلان جريس، المدير الفني لنسور قرطاج، عن التشكيل الرسمي لمواجهة غانا على استاد الإسماعيلية فى دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا.

طارق حامد يعتذر للجمهور عن توديع الكان: لم نكن على قدر تطلعاتكم

اعتذر طارق حامد، لاعب وسط الزمالك والمنتخب الوطنى، للجماهير المصرية عن الخروج المخيب للآمال من دور الـ16 من بطولة أمم أفريقيا التى تستضفيها مصر وذلك على يد جنوب أفريقيا بالخسارة بهدف نظيف.

الزمالك ينهى معسكره فى قبرص السبت المقبل