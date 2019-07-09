7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الإثنين 8 / 7 / 2019 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، بيراميدز يعلن عودة العلاقات مع الأهلى ويوضح حقيقة رحيل السعيد وقفشة ثروت سويلم يدير اتحاد الكرة بعد الاستقالة الجماعية لمجلس أبو ريدة يدير ثروت سويلم، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، مجريات الأمور داخل مبنى الجبلاية لحين إعلان أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قراره بشأن موقف المجلس. Advertisements الزمالك يتعادل مع أنورثوسيس القبرصى 3 / 3 وديًا تعادل فريق الزمالك، مع نظيره أنورثوسيس القبرصى، بنتيجة 3/3 فى المباراة الودية التى جمعت بينهما اليوم، بملعب بلاتريس بقبرص، ضمن التجارب الودية التى يخوضها الفريق الأبيض استعدادًا لاستئناف الدورى عقب نهاية كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة حاليًا فى مصر وتستمر حتى 19 من شهر يوليو الجارى.

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