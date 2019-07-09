شكرا لقرائتكم خبر عن صور وفيديو.. لأول مرة فرجانى ساسى أساسيًا مع منتخب تونس فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط فريق الزمالك، لأول مرة بصفة أساسية مع منتخب بلاده فى بطولة أمم أفريقيا 2019، حيث أعلن آلان جريس، المدير الفني لنسور قرطاج، عن التشكيل الرسمي لمواجهة غانا على استاد الإسماعيلية فى دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا.

ساسى لم يشارك مع منتخب تونس بصفة أساسية فى الكان منذ بداية البطولة، وكان الظهور الوحيد للاعب كبديلاً فى الدقيقة 70 من مواجهة أنجولا بدور المجموعات.

وضم تشكيل منتخب تونس كلاً من

حراسة المرمى: المعز حسن

خط الدفاع: كشريدة - مرياح - براون - اسامة الحدادى

خط الوسط: الياس الصخيرى - فرجانى ساسى - غيلان الشعلالى

خط الهجوم: المساكنى - أنيس البدرى - طه ياسين الخنيسى

في المقابل جاء تشكيل منتخب غانا كالتالي

حراسة المرمى: أوفورى

خط الدفاع: يادوم - جون بوى - قاسم نوح - بابا عبد الرحمن

خط الوسط: مبارك واكاسو - أفرى أكواه - توماس بارتى

خط الهجوم: صامويل أوسو - جوردان أيو - أندرى أيو

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