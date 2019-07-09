شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شحاتة لـ"تايم سبورت" عن هدف غانا: أول مرة أشوف راس بتقلش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى حسن شحاتة، المدير الفنى الأسبق لمنتخب مصر، دهشته عقب مشاهدة هدف غانا فى مرمى تونس خلال المباراة التى تجمعهم حاليا فى استاد الإسماعيلة، ضمن مباريات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية عن طريق المدافع التونسى رامى البدوى بالخطأ فى مرماه بالدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

وعلق حسن شحاتة، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "تايم سبورت" على الهدف العكسى الذى أحرزه رامى البدوى فى مرماه قائلا: "أول مرة أشوف رأس بتقلش"، بعد توجه رامى الكرة برأسه اتجاه مرماه، حيث اصطدمت الكرة فى يد المعز حسن حارس المرمى لتسكن الشباك.

وتعادل منتخب غانا أمام نظيره منتخب تونس بنتيجة 1-1، خلال المباراة التى تجمع الفريقين حاليًا على استاد الإسماعيلية فى دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا 2019، ليجبر نسور قرطاج على الذهاب لأشواط إضافية.