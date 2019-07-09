شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يضم الليبى أحمد الهرام "الكورى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد فريق حرس الحدود بقيادة طارق العشرى مع الليبى أحمد الهرام والشهير بـ"الكورى" لاعب فريق النصر الليبى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق فى بطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل.

ويتميز أحمد الهرام "الكورى" بالسرعة واللعب كصانع ألعاب خلف المهاجمين وتمكن من أحراز 6 أهداف مع فريقه الموسم الماضي خلال بطولة الدورى الليبى وهدفين فى بطولة دورى أبطال أفريقيا.

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وقرر طارق العشرى المدير الفنى لفريق حرس الحدود، تصعيد 5 لاعبين من فريق الشباب بالنادى خلال فترة إعداد الفريق وليكونوا بجوار الـ3 لاعبين الجدد الذين ضمهم الحرس خلال الفترة الماضية ضمن فترة الانتقالات الصيفية لدعم الفريق فى الموسم المقبل وهم محمد "شطا" لاعب فريق المصرى وإبراهيم القاضى لاعب فريق بتروجت ومحمد فتحى حارس المرمى فريق المحلة.

ويسعى طارق العشرى خلال الفترة الحالية لتدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية بعد الاستقرار على رحيل عدد من اللاعبين الذين لن يكون لهم دور فى الفترة المقبلة .