شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الإثنين 8/7/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم الاثنين العديد من الأخبار المهمة على مستوى فريق الكرة الذي يتواجد حالياً فى إسبانيا لإقامة معسكر هناك.

بامبو ينتظر الأهلى قبل البت فى عرض النجم الساحلي

لازال الانتقال للأهلى هو الخيار الأول لكريم بامبو نجم الإسماعيلي المنتهي عقده مع ناديه، بعد تلقى اللاعب أكثر من عرض خارجي وداخلي أبرزهم من أندية النجم الساحلي التونسي وانبي وسموحة.

وطالب مسئولو الأهلى بامبو بتأجيل التوقيع لأى نادي لحين وضوح الرؤية بخصوصه، فى الوقت الذي عقد اللاعب جلسة مع مسئولي النجم الساحلي للإتفاق على بنود عقده الشخصي تحسباً لفشل مفاوضات انتقاله للأهلى.

الأهلى يناقش طلبات إنبى للاستغناء عن أسامة جلال

يناقش مسئولو الأهلى شروط نادى إنبى للاستغناء عن أسامة جلال مدافع الفريق البترولى العائد من فترة إعارة ناجحة فى مصر المقاصة.

وجاءت طلبات إنبى مغايرة بعض الشىء عن تلك التى كانت فى الصفقات السابقة، وعلى رأسها صفقة شراء صلاح محسن، والذى اشترطت فيها إدارة إنبى أن يكون المقابل بالكامل مادياً، وهو ما حدث أيضاً فى صفقة شراء الأهلى لحمدى فتحى من إنبى.

الأهلى ينهى ترتيبات سفر الرباعى الدولى إلى إسبانيا بعد توديع الكان

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حرص سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، على التواصل مع الرباعى الدولى محمد الشناوى ووليد سليمان وأيمن أشرف ومروان محسن، للشد من أزرهم بعد خروج المنتخب من بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تقام فى مصر حالياً والتى تستمر حتى 19 من شهر يوليو الجارى.

وأوضح سيد عبد الحفيظ أن رباعي الأهلي الدولي قدم أقصى ما لديه مع المنتخب من أجل المنافسة على اللقب، مؤكدا أن الجهاز الفنى للفريق الأحمر كان يتمنى تتويج المنتخب بالبطولة لكن التوفيق لم يكن حليفه بالخسارة من جنوب أفريقيا وتوديع البطولة من دور الـ16.

بيراميدز يعلن عودة العلاقات مع الأهلى ويوضح حقيقة رحيل السعيد وقفشة

كشف ممدوح عيد، المدير التنفيذى لنادى بيراميدز، موقف ناديه من التعامل مع الأهلى فى ملف الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال ممدوح عيد، فى مؤتمر تقديم الفرنسى ديسابر المدير الفنى الجديد لبيراميدز، "سيكون هناك تعامل مع الأهلى فى ملف الصفقات، وكذلك جميع الأندية دون استثناءات"، مشدداً على عدم وجود نية للتفريط فى الثنائى عبد الله السعيد ومحمد مجدى قفشة خلال فترة الانتقالات المقبلة.

الأهلى يحدد موعد عودة إكرامى للتدريبات ويؤهل الشناوى نفسيًا

يعود شريف إكرامي حارس مرمى الأهلى للمشاركة في التدريبات الجماعية مطلع أغسطس المقبل، بعد غيابه عن الفريق خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة، وأكد طارق سليمان مدرب حراس المرمى إن إكرامي سافر إلى ألمانيا لخوض المرحلة الحالية من برنامجه العلاجي بعد أن أجرى في وقت سابق جراحة إزالة العظام الزائدة بالركبة، مشيرًا إلى ان إكرامي سيعود للمشاركة في التدريبات الجماعية مباشرة بعد انتهاء مراحل برنامجه العلاجي الذي يؤديه حاليًا في ألمانيا.