انت الان تتابع "ذئاب روما" تراقب نجم ريال مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ماريانو دياز

يراقب فريق روما أحد نجوم ريال مدريد تمهيداً لضمه في فترة الانتقالات الصيفية. النادي الإيطالي سيحاول استغلال وضع مهاجم"الميرنغي" المُعقد مع الفريق من أجل إقناعه بالانتقال إلى روما في الأيام القليلة القادمة.

في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، أصر ريال مدريد على استعادة خدمات مهاجمه الشاب ماريانو دياز، فقد تألق دياز بشكل لافت للغاية مع فريق أولمبيك ليون الفرنسي، وقاده إلى الفوز في أكثر من مباراة بعدما دك شباك الفرق المنافسة في مباراة تلو الأخرى.

وبعد رحيل أسطورة ريال مدريد كريستيانو رونالدو، منح "الأبيض الملكي" مهاجمه الشاب القميص رقم 7 كدليل على ثقة إدارة الفريق في موهبة دياز، إلاّ أن هذا الأخير لم يكن في مستوى التطلعات، وظل حبيس دكة البدلاء في أغلب فترات الموسم.

والآن مع عودة زين الدين زيدان إلى ريال مدريد، وإبرام "الميرنغي" عدة صفقات كروية مميزة، يبدو أن ماريانو دياز قريب للغاية من الرحيل عن الفريق، لاسيما مع اهتمام فريق أوروبي عملاق بالحصول على خدماته.

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وفي هذا الشأن، ذكر موقع "سبور" الفرنسي أن فريق روما الإيطالي، يراقب مهاجم ريال مدريد ماريانو دياز تمهيداً لضمه في فترة الانتقالات الصيفية. وأردف أن النادي الإيطالي يرى دياز كخيار جيد للغاية من أجل تدعيم هجوم الفريق.

وتابع المصدر أن روما، يرغب في الحصول على خدمات دياز على شكل إعارة بداية من الموسم القادم. وأضاف أن ريال مدريد يأمل في التخلص من ماريانو دياز، وبيعه بشكل نهائي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، فيما يُقدر سعر اللاعب حاليا بحوالي 20 مليون يورو، وفق ما أورد موقع "ترانسفر ماركت".

يشار إلى أن إذاعة "أوندا سيرو"، كانت قد أشارت في وقت سابق إلى أن ماريانو دياز، لا يريد الرحيل عن ريال مدريد في "الميركاتو" الصيفي، حيث يطمح المهاجم الشاب في البقاء مع الفريق، وإقناع المدرب زين الدين زيدان بقدراته على أرضية الملعب.