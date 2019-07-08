شكرا لقرائتكم خبر عن ثروت سويلم يعلن مفاجأة: نيابة الأموال العامة بدأت التحقيق في واقعة «تذاكر المونديال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف اللواء ثروت سويلم، القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة، تفاصيل مهام وظيفته عقب استقالة جميع أعضاء الجبلاية.

وقال «سويلم» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»: «لا أتنصل من عملي مع مجلس اتحاد الكرة السابق، وطالبت أعضاء البرلمان، بصفتي عضوا بلجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، بمحاسبة المخطئين بالجبلاية حال توافر أدلة».

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وتابع سويلم: «لا أدافع عن أحد، لكن أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، قاموا بشراء تذاكر لأسرهم، حيث لم يدخل الاتحاد تذاكر مجانية باستثناء دعوتين لكل عضو، و15 تذكرة موحدة»، مردفاً: «هناك أخطاء من اتحاد الكرة، لكن يجب الإشادة بحفل التنظيم الذي ينسب لمؤسسات الدولة والجبلاية».

وأضاف: «مستوى منتخب مصر كان سيئا جدا في المباريات الثلاث الأولى رغم الفوز».

وأكد سويلم أن نيابة الأموال العامة فتحت تحقيقا مع اتحاد الكرة منذ ما يقرب منذ 15 يومًا، بشأن ملف تذاكر مباريات بمصر بكأس العالم في روسيا، معلقاً: «الجهات الرقابية في مصر لا تغلق تحقيقا، بسبب مرور الأيام، حيث حددت النيابة جلسة ثانية يوم الثاني والعشرين من الشهر الجاري»، مؤكدا أنه لن يكون هناك إخفاء لأي سلبيات أو إيجابيات.