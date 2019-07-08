شكرا لقرائتكم خبر عن ثروت سويلم «مشفناش من أجيري حاجة كويسة.. ويجب تعيين مدرب مصري للمنتخب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب اللواء ثروت سويلم، القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة، بأهمية الاستمرار في دعم كأس الأمم الأفريقية، وتأجيل محاسبة المخطئين باتحاد الكرة، حتى انتهاء البطولة.

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وتابع سويلم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «المحاسبة ليست عيبا، وهناك اجتماعات مستمرة للخروج بقرارات مهمة، تساعد في إدارة منظومة الكرة بطريقة أفضل».

وحول هوية المدير الفني المقبل لمنتخب مصر، قال: «مشفناش حاجة كويسة من خافيير أجيري، المدير الفني السابق للفراعنة»، معربا عن أمنيته بتعيين مدير فني وطني للمنتخب خلال الفترة المقبلة.

ونفى ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي حول اختيار لاعبي المنتخب بشكل قائم على العشوائية والمجاملات.