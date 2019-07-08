مدرب فرانكفورت يثق في الياباني كامادا

ومنذ عودته من بلجيكا، تمكن الياباني كامادا ، 22 عاماً، من تسجيل أهداف في المباريات الودية التي خاضها الفريق الألماني في هذا الأسبوع، استعداداً للموسم الجديد من البوندسليجا، ليثبت اللاعب لمدربه أنه استفاد من فترة الإعارة التي شهدت تسجيله 12 هدفاً في 24 مباراة.
وأكد المدرب هوتر، 49 عاماً، للصحيفة الألمانية (ماين سبيتز): "دائماً يتواجد كامادا أمام عيني، يمكننا أن نرى الفرق بين العام الماضي والحالي".
وأضاف: "أصبح أكثر تطوراً، ويثق بنفسه وبإمكانياته الهجومية، ليظهر مختلفاً للغاية".
وكان فرانكفورت قد تعاقد مع كامادا في 2017، من فريق ساجان توسو الياباني، إلا أنه اكتفى بخوض 3 مباريات، ليكون قرار إعارته إلى بلجيكا مفيداً للاعب شخصياً، حيث ساعده في الانضمام لأول مرة إلى صفوف منتخب بلاده في شهر مارس/ أذار الماضي.
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