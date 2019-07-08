قال إبراهيما كبار المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، إنه كان يتمنى تجنب مواجهة المنتخب الجزائري في مباراة دور الثمانية من مسابقة كأس الأمم الأفريقية.
وأضاف المدير الفني لمنتخب "الأفيال" في تصريحات عقب مباراة مالي :"كنت أتمنى تجنب مواجهة الجزائر في ربع النهائي، يجب أن نحضر جيدّا للمباراة المقبلة".
وتابع :"جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري لديه
القدرة على التحضير جيدًا للمباريات، ومنتخب الجزائر ظهر جيدًا في المباريات الماضية".
وكان المنتخب الجزائري صعد متصدرًا عن المجموعة الثالثة محققًا العلامة الكاملة بجانب الفوز في مباراة دور الـ16 على حساب المنتخب الغيني بثلاثة أهداف دون رد.
وانتقل المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار للحديث عن مواجهة مالي :"المنافس كان قويًا ويمتلك مدربًا مميزًا، لم نتمكن من اللعب بقوة، لكن تحملنا ضغوط الشوط الأول وكنا أفضل في الشوط الثاني".
واستطاع المنتخب الإيفواري أن يصعد للثمانية الكبار بكأس الأمم عقب الفوز على المنتخب المالي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب "السويس".
جدير بالذكر أن منتخب كوت ديفوار سيواجه منافسه الجزائري، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات دور الـ8.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب كوت ديفوار:كنت اتمنى ان لا اواجه الجزائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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