رأفت محمد قريب من العودة للوحدة

بات المدرب رأفت محمد، على أعتاب العودة لنادي الوحدة السوري، وقيادة الفريق في الموسم المقبل.

وعلم

من مصادر خاصة أن مجلس إدارة الوحدة برئاسة أحمد قوطرش، دخل في مفاوضات مكثفة مع محمد، خلال الأيام الماضية.

وأوضحت المصادر أن المفاوضات وصلت لمراحل متقدمة، وأن مجلس إدارة الوحدة سيعلن عن إتمام الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد وضع اللمسات الأخيرة على العقد الذي سيمتد لموسم واحد.

وكشفت أن رأفت محمد لم يضع أي شرط لعودته، ورحب بشدة بتدريب الوحدة الذي سبق أن قاده وحقق معه نتائج مميزة.

في المقابل تواصل لجنة لكرة القدم في النادي مفاوضاتها مع عدد كبير من لاعبي الفريق للإبقاء عليهم، و6 لاعبين جدد لتعزيز صفوف الفريق قبل الموسم المقبل.