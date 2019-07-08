توتنهام يمدد تعاقده مع نجمي الفريق

أعلن توتنهام اليوم الإثنين، تمديد تعاقده حتى عام 2024 مع اللاعبين بين ديفيز وهاري وينكس.
ولعب النجم الويلزي بين ديفيز، 26 عاما، 168 مباراة بقميص توتنهام منذ ظهوره الأول مع الفريق أمام سوانزي سيتي في 2014.
فيما لعب وينكس، 23 عاما، 102 مباراة منذ صعوده للفريق الأول لتوتنهام في 2014 أيضا.
وخاض وينكس 41 مباراة مع توتنهام في الموسم الماضي، فيما لعب ديفيز 40 مباراة، وقادا الفريق إلى المركز الرابع في الدوري الإنجليزي، كما لعبا نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخهما أمام ليفربول الذي حصد اللقب بنتيجة 2/صفر.
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