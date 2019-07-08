بالصور: دعم عربي لتونس أمام غانا

يحظى المنتخب التونسي، بدعم جماهيري خلال مباراته المقامة حاليا أمام غانا، بإستاد الإسماعيلية في دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في مصر.

ويتواجد بالإستاد عدد كبير من المشجعين التونسيين، كما حرصت أعداد من الجماهير المصرية خاصة من أنصار الزمالك على الحضور لدعم فرجاني ساسي، لاعب وسط نسور قرطاج.

كما يحظى نسور قرطاج، بدعم عربي من خلال حضور بعض الجماهير الجزائرية والمغربية.

وتشهد المباراة، حضور أعداد قليلة من الجماهير الغانية لمساندة منتخب بلادها.

ونال المنتخب التونسي استقبالا مميزا في مدينة الإسماعيلية، حيث ظهرت العديد من اللافتات التي ترحب به على مداخل الإستاد.





يشار إلى أن المنتخب الغاني صعد لدور الـ16 بعدما تصدر المجموعة السادسة، فيما تأهل منتخب تونس لهذا الدور عقب احتلاله المركز الثاني بالمجموعة الخامسة.

ومن المنتظر أن يواجه الفائز في مواجهة اليوم، منتخب مدغشقر، في ربع النهائي.